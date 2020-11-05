Dev şirket ilk kez zarar açıkladı

Sene başında Çin’de ortaya çıktıktan kısa süre sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi birçok firmayı da olumsuz etkiledi.

Bunlardan biri de algın nedeniyle karantina döneminde 600 mağazası kapalı kalan İngiliz perakende devi Marks & Spencer (M&S) oldu.

İngiliz devi 94 yıllık dönemde ilk kez zarar etti.

Dev şirket, mart-eylül dönemini kapsayan altı aylık dönemde 87,6 milyon pound (962 milyon TL) zarar etti. Geçen yıl aynı dönemde net kârı 158,8 milyon pound (1 milyar 743 milyon TL) olmuştu.

1884 yılında kurulan ve 1926’da borsaya açılan şirket, giysi, ev ürünleri ve lüks gıda ürünleri satıyor.

Reuters, salgın nedeniyle giysi satışlarının çok azaldığını, zararın başlıca nedeninin bu olduğunu yazdı.

Şirketin CEO’su Steve Rowe, 6 aylık performansın beklentilerden daha iyi olduğunu söyledi. Nitekim, bilançonun açıklanmasının ardından şirketin hisse değeri yüzde 5 arttı.

M&S, ağustos ayındaki açıklamasında, gelecek üç ay içinde 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

Şirketin satışlarının bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 azalarak 4,09 milyar pounda gerilediği, giysi satışlarındaki düşüşün yanı sıra ev satışlarındaki azalışın da ev ürünleri satışını düşürdüğü aktarıldı.

Temmuz-eylül döneminde yıllık bazda şirketin kent merkezindeki mağazalarında giysi satışlarının yüzde 53 düştüğü belirtildi.

