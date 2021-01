Dev kampanya yarın başlıyor! A101 21 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

A101'de yeni haftanın flaş indirimleri belli oldu. A101 21 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğunda hangi kampanyalar ve sürpriz ürünler yer alacak?

A101 mağazalarında bu hafta sonu satışa sunulacak aktüel ürünler kampanyasının ilk dikkat çeken aktüel ürünü HI-LEVEL 55″ UltraHD Android Smart Led TV oluyor.

Bu hafta satışa sunulacak HI-LEVEL 55″ UltraHD Android Smart Led TV fiyatı ise 3599 TL olacak.

21 Ocak A101 Aktüel Ürünler Kataloğu'nda ayrıca Onvo 42″ Full HD Android Smart Tv 1.999 TL'den satışa sunulacak.

A101’de bu hafta dikkat çeken bir dier ise Oppo A73 Cep Telefonu. Oppo A73'ün fiyatı ise yalnızca 2.499 TL.

21 Ocak A101 Market kampanyasında ayrıca Samsung Cyclone Süpürge, Altıs Dikey Kondisyon Bisikleti ve JWIN 38" Klasik Gitar gibi aktüel ürünleri de avantalı fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.

HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Tv 3.599 TLOnvo 42" Full HD Android Smart Tv 1.999 TLOppo A73 Cep Telefonu 2.499 TLSEG SCM 7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.649 TLSEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.799 TLSEG Mekanik Silindirik Termosifon 799 TLSamsung Cyclone Süpürge 649 TLPiranha Kablolu Kulaklık 29,95 TLQCY T5 Bluetooth Kulaklık 129 TLPhilips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TLMicrosoft Bluetooth Mouse 129 TLAltıs Dikey Kondisyon Bisikleti 649 TLAltıs Masa Tenisi Raket Seti 16,95 TLPilates Matı 60x180 cm 39,95 TLUnisex Fitness Eldiveni 19,95 TLKapı Barfiks Barı 39,95 TLAltıs Ayarlanabilir Atlama İpi 14,95 TLDambıl Seti 2'li 39,95 TL

Piranha Oto Multimedya Sistemi 399 TLPiranha Araç İçi Yol Kayıt ve Park Kamerası 169 TLPiranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 99,95 TLMetal Gövdeli Hava Kompresörü 89,95 TLManyetik Telefon Tutucu 15,95 TLAraç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 49,95 TLDiital Hava Kompresörü 99,95 TLLastik Tamir Kiti 400 ml 16,95 TLAnimasyonlu Bagaj Atı Kayar Led 49,95 TLKoltuk Isıtmalı Minder 59,95 TLPiranha Tek Fiyat Oto Aksesuarları 9,95 TLHomend Functionall Multi Blender Set 249 TLKiwi Buharlı Temizleyici Mop 249 TLArzum Epilasyon Aleti 129 TLAprilla Saç & Sakal Düzeltme Makinesi 59,95 TLAprilla Diital Baskül 55 TLJWIN 38" Klasik Gitar 219,95 TLKiwi Cam Su Isıtıcı 99,95 TLArzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 139 TL5 Raflı Kitaplık 119,95 TL4 Raflı Ayakkabı Dolabı 169 TLCem Granit Karnıyarık Tenceresi 26 cm 69,95 TLCem Granit Tava 26 cm34,95 TLEssenso 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 149,95 TLDesenli Opal Tabak Çeşitleri 5,95 TLSıcak Su Torbası 12,50 TLBorosilikat Cam Cezve 350 ml 9,95 TLAyarlanabilir Süzgeç 4,95 TLSeramik Sunum Tabağı Çeşitleri 4,95 TLMetal Süzgeç 22 cm 9,95 TLHerevin French Press 600 cc 18,50 TLYuvarlak Saklama Kabı Seti 3'lü 5,50 TLMasaüstü Baharatlık 6'lı 9,95 TL

Trend Uzun Saklama Kabı 3,95 TLKalorifer Suluğu 2 TLCanlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TLCanlı Çiçek Helen Saksıda Mini Sukulent 9,95 TLCanlı Çiçek Aloe Vera 8,95 TLTaraftar Lisanslı Battaniye 54,95 TLTek Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TLÇift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TLBürümcük Sandalye Kılıfı 10,95 TLKapitoneli Yastık Alezi 6,95 TLBayan Ponponlu Terlik 14,95 TLSilk&Blue Ters Havlu Bayan Soket Çorap 4,50 TLSilk&Blue Bayan Motifli Soket Çorap 4,50 TLForos Dali Çalışma ve Aktivite Masası 69,95 TLResimli Dünya Klasikleri 2,95 TLSmart Cups Kutu Oyunu 29,95 TLOkul Öncesi Aktivite Kitapları 3,95 TLMGS Oyuncak Mini Kamyonlar 8,95 TL

Giglio İtalyan Lazanya 500 gr 10,95 TLKarlıdağ Tuzlu Tereyağı 950 gr 46,95 TLGalle Salatalık Turşusu 680 gr 3,95 TLPınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 2,60 TLDr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr 8,85 TLÜlker Çokomel Marsmallowlu Sade Bisküvi 35x12 gr 10,95 TLMilka Happy Cows Sütlü ve Beyaz Çikolata 100 gr 5 TLMilka Oreo'lu Çikolata 100 gr 5 TLSade Maden Suyu 6x200 ml 3,95 TLKeyfe Özel Seri Türk Kahvesi 250 gr 10,95 TLScotch-Brite Ultra Konfor Bulaşık Süngeri 2'li 7,95 TLABC Toz Deterjan Çeşitleri 5 Kg 22,95 TLVernel Gülün Büyüsü Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre 19,90 TLPril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 19,50 TLCalgon Toz Kireç Önleyici 500 gr 19,95 TLABC Yeni Nesil Krem Temizleyici 750 ml 5,95 TLPorçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 5,45 TLOmo Sıvı Deterjan 1950 ml 26,95 TLFax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 14,95 TLSolo 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 14,95 TLFamilia Plus 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 14,95 TL

Solo Kağıt Havlu 4'lü 8,95 TLFamilia Plus Kağıt Havlu 4'lü 8,95 TLFamilia / Solo Peçete 100'lü 4,50 TLDalan Banyo Sabunu 4x200 gr 7,50 TLSignal Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 1+1 13,90 TLSignal White Now Diş Macunu 75 ml 10,90 TLVaseline Krem Jel 100 ml 13,90 TLHead&Shoulders Şampuan Çeşitleri 360 ml 14,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)Tat Ketçap 400 gr + Mayonez 345 gr + Acı Sos 100 ml 3'lü Sos Paketi 12,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)