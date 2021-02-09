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Dev kampanya başlıyor! A101 20 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

A101'de yeni haftanın kampanyası belli oldu. 20 Şubat 2021'de satışa sunulacak ürünlerin listesi ve fiyatları yayımlandı. İşte A101 19 Şubat 2021 Aktüel Ürün Kataloğu

GÜNDEM 09.02.2021, 11:22
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Dev kampanya başlıyor! A101 20 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu
A101 25 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacak 20 Şubat kampanyasını yayınladı.
Ev, elektronik, sağlık ve yaşam ürünleri özel İndirimler ve sürpriz fiyatlar ile  A101'de müşterilerini bekliyor olacak.
20 Şubat A101 Market kampanyasının en dikkat çeken aktüel ürünü HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv ve Toshiba 43LL2C63DT 43" Full HD Smart Led Tv olacak.
20 Şubat Cumartesi günü satışa sunulacak HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Led Tv fiyatı 3.599 TL
Toshiba 43LL2C63DT 43" Full HD Smart Led Tv'nin fiyatı ise yalnızca 2.999 TL
A101 Aktüel 20 Şubat fırsatlarında yer alacak bir diğer sürpriz iReeder M10s Plus Tablet 999 TL'den satışa sunulacak.
20 Şubat kampanyasında ayrıca  Reeder M10s Plus Tablet, SEG Çamaşır Makinesi, 3 Kapaklı Gardırop, Samsung Mikrodalga Fırın ve Katlanabilir Kamp Sandalyesi gibi aktüel ürünler de cazip fiyatları ile dikkat çekecek.
Peki A101 20 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğunda başka hangi kampanyalar ve sürpriz ürünler yer alacak? 

HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 3.599 TLToshiba 43LL2C63DT 43" Full HD Smart Led Tv 2.999 TLReeder M10s Plus Tablet 999 TLReeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TLSEG SCM7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.699 TLÇalışma Masası 99,95 TL4 Raflı Kitaplık 99,95 TL3 Kapaklı Gardırop 349 TLÇamaşır Kurutmalık 99,95 TLJWIN JM-452M Mobil Uyumlu Mikroskop 89,95 TLJWIN Metal Katlanır Büyüteç 16,95 TLPapilla Tava Seti 3'lü 69,95 TL

Cem Nero Midi Ürünler 32,50 TLSinbo STO 6712 Profesyonel Narenciye Sıkacağı 99,95 TLSamsung MS23F300EEW/TR Mikrodalga Fırın 579 TLSunny SN5BLD26B Maharet El Blender Seti 169 TLKiwi KWP 8510 Şarjlı Su Pompası 39,95 TLAprilla ABS 1026 Dijital Banya Baskülü 55 TLAprilla AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 79,95 TLKatlanabilir Alüminyum Kamp Masası 54,95 TLKatlanabilir Kamp Sandalyesi 62,95 TLPiranha Havya Kalemi 24,95 TLPiranha Silikon Tabancası 24,95 TLKadife Kaymaz Salon Halısı 6m2 159 TL

Kadife Kaymaz Salon Halısı 4m2 109 TLKadife Kaymaz Halı 120x180 cm 59,95 TLXiaomi Earbuds 2 Kulaklık 129 TLXiaomi Band 3 Akıllı Bileklik 89,95 TLLenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 59,95 TLPiranha Dual USB Kablo 12,95 TLPiranha Duvar Şarjı 17,95 TLPiranha Bluetooth Kulaklık 59,95 TLSanDisk 32 GB USB 3.0 Bellek 39,95 TL
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