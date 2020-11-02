Dev havayolu şirketine devlet desteği kesildi, iflas kapıda

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle havayolu şirketleri mali açıdan zor günler geçiriyor. Dev havayolu şirketlerinden iflas kararları geliyor. Krize giren dev şirketlerden biri de dünyanın en güvenilir havayolu şirketleri arasında gösterilen Hollanda Kraliyet Havayolları KLM’ydi. Dev havayolu şirketine devlet desteği gelmişti. Ancak bu desteği durdurulduğu açıklandı.

Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra tarafından meclise gönderilen mektupla açıklanan bu duruma sebep olarak daha önce üzerinde tartışılan ve sendikaların kabul etmediği, çalışanların maaşlarında indirim yapma şartını yerine getirme taahhüdü gerçekleşmediği için daha fazla kredi verilmeyeceği bildirildi.

KLM’ye 3 milyar 400 milyon euro devlet desteği sağlanacaktı. Şirketin şimdiye kadar 1 milyar euro destek kullandığı belirtildi. Önümüzdeki beş yıl boyunca kullanması planlanan 2,4 milyar euroluk kredi ise şirketin ciddi bir tasarruf yapması şartına bağlanmıştı.

Pilot sendikası VNV, bu şartın gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

Kabin personeli ve teknik elemanlar ise beş yıl maaşlarında indirim yapılmasını kabul etmişlerdi.

Eğer söz konusu şart kabul edilmezse, 30 bin kişinin çalıştığı dev havayolu şirketi KLM’nin iflasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

