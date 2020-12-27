Dev hava yolu şirketi iflas etti!
Karadağ'ın milli havayolu şirketi Montenegro Airlines mali krize dayanamadı kepenk kapattı.
GÜNDEM 27.12.2020, 14:21
Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Karadağ'ın milli havayolu şirketi Montenegro Airlines son 9 ayda cirosunu yüzde 80 oranında düştü. Bununla birlikte maaş ödemesi, tedarikçi istifaları da iflası peşinden getirdi.
Karadağ Maliye Bakanı Milojka Spaiç, iflas sonrası açıklamalarda bulundu ve yeni bir ulusal havayolu şirketi kuracaklarını belirtti.
Karadağ Maliye Bakanı Milojka Spaiç, iflas sonrası açıklamalarda bulundu ve yeni bir ulusal havayolu şirketi kuracaklarını belirtti.
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