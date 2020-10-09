Dev derbiyi Fenerbahçe aldı!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki Türk derbisi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle THY Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı.

Anadolu Efes ise 2. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekibin ribauntlarda Anadolu Efes'e 44-22 üstünlük sağlaması da dikkati çekti.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında sahasında Rusya temsilcisi Zenit'e 73-69 yenilirken, Fenerbahçe Beko ise evinde Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 mağlup etmişti.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Boris Ryzhky ( Ukrayna), Juan Carlos Garcia (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya)

Anadolu Efes: Micic 7, Doğuş Balbay, Simon 24, Moerman 7, Pleiss 8, Singleton 2, Anderson 8, Beaubois 11, Dunston 4, Buğrahan Tuncer

Fenerbahçe Beko: Brown 17, De Colo 20, Ulanovas 10, Ahmet Düverioğlu 4, Vesely 13, Eddie 3, Melih Mahmutoğlu 5, Hamilton 4, Pierre 1, Ali Muhammed 3

1. Periyot: 23-16

Devre: 35-42

3. Periyot: 54-61

Beş faulle çıkan: 29.48 Eddie (Fenerbahçe Beko)

