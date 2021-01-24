Dev derbide gülen taraf Manchester United

İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda Manchester United, Old Trafford'da Liverpool'u konuk etti.

Mücadeleye iyi başlayan Jürgen Klopp'un öğrencileri, 18. dakikada Firmino'nun asistinde Mohamed Salah ile 1-0 öne geçti. Golün şokunu atlatan ve çabuk toparlanan Manchester United, 26. dakikada Mason Greenwood ile rakibine karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında, Greenwood'un golünde asisti yapan Marcus Rashford, bu kez genç yıldızdan pası alarak takımını üstünlüğe taşıdı. 58. dakikada yine Firmino'nun servisinde topla buluşan Salah, rakip fileleri havalandırarak skora 2-2'lik dengeyi getirdi.

Dakikalar 78'i gösterirken serbest vuruş için topun başına geçen Bruno Fernandes, kalecinin kapattığı köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaparak skoru tayin etti: 3-2.

Premier Lig'de maç fazlasıyla ik sırada bulunan Manchester United, bu galibiyetle rakibini kupanın dışına iterken, ligde son 5 maçında üç puanı hanesine yazdıramayan Liverpool'un kötü gidişi devam etti.

