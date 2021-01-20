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Dev bankadan flaş karar! 82 şubeyi birden kapatacak
Dünyanın en büyük bankalarından HSBC ingiltere'de bulunan 82 şubesini kapatacağını açıkladı
GÜNDEM 20.01.2021, 07:38
İngiltere'nin en büyük bankası konumunda olan ve HSBC'den flaş bir karar geldi. Dünyanın da sayılı bankaları arasında yer alan Bankada İngiltere'deki 82 şubesini kapatma kararı aldı. İngiltere merkezli bankadan yapılan açıklamada, İngiltrere özelinde kapatılan şubelerde çalışanların işten çıkarılmayacağı, bu kişilerin yakın şubelerde çalışmaya devam edeceği ifade edildi.
Kapatma kararınında son 5 yılda bankanın şubelerini kullanan müşteri sayısının üçte bir oranında azaldığı kaydedililirken müşterilerin yaklaşık yüzde 90'ının telefon, internet ya da akıllı telefon uygulama bankacılığı hizmetlerini kullandığı belirtildi.
Kapatma kararınında son 5 yılda bankanın şubelerini kullanan müşteri sayısının üçte bir oranında azaldığı kaydedililirken müşterilerin yaklaşık yüzde 90'ının telefon, internet ya da akıllı telefon uygulama bankacılığı hizmetlerini kullandığı belirtildi.
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