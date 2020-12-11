Destici'den şaşırtan açıklama! Alaattin Çakıcı hakkında ne söyledi?
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı programda, Alaattin Çakıcı ile ilgili tartışmaya neden olacak bir açıklamada bulundu
GÜNDEM 11.12.2020, 02:43
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Haber Global'de katıldığı programda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı hakkındaki açıklamalarına benzer bir açıklama yaptı.
Alaattin Çakıcı'ya devletin bir dönem ihtiyaç duyduğunu belirten Destici, Çakıcı’nın faaliyetlerinin takdir edilmesi gereken bir tarafı olduğunu söyledi.
Mustafa Destici'nin Alaattin Çakıcı hakkında değerlendirmeleri şu şekilde:
"Devlet Bahçeli Bey'in Sayın Çakıcı'ya sahip çıkmasının kendince haklı sebepleri var. Çünkü Alaattin Çakıcı Türk bir aileden geliyor. Merhum babası ülkücü bir şehit, kendisi Türk milliyetçisi olarak hem yurtiçi hem yurtdışında ülkesi için önemli görevler üstlenmiş birisidir. Devlet bunu biliyor. Dolayısıyla devlet belli dönemlerde buna ihtiyaç duymuş ve bunlardan istifade etmiştir. Bunlarda vatan evladı olarak canlarını ortaya koyarak bu mücadeleyi vermişlerdir. Bu yönüyle işin takdir edilmesi gereken bir tarafı var."
Alaattin Çakıcı'ya devletin bir dönem ihtiyaç duyduğunu belirten Destici, Çakıcı’nın faaliyetlerinin takdir edilmesi gereken bir tarafı olduğunu söyledi.
Mustafa Destici'nin Alaattin Çakıcı hakkında değerlendirmeleri şu şekilde:
"Devlet Bahçeli Bey'in Sayın Çakıcı'ya sahip çıkmasının kendince haklı sebepleri var. Çünkü Alaattin Çakıcı Türk bir aileden geliyor. Merhum babası ülkücü bir şehit, kendisi Türk milliyetçisi olarak hem yurtiçi hem yurtdışında ülkesi için önemli görevler üstlenmiş birisidir. Devlet bunu biliyor. Dolayısıyla devlet belli dönemlerde buna ihtiyaç duymuş ve bunlardan istifade etmiştir. Bunlarda vatan evladı olarak canlarını ortaya koyarak bu mücadeleyi vermişlerdir. Bu yönüyle işin takdir edilmesi gereken bir tarafı var."
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