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Destici: HDP’nin kapatılması zaruretini ısrarla dile getireceğiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “HDP’nin kapatılması zaruretini’ ısrarla ve kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

GÜNDEM 26.01.2021, 14:18
Destici: HDP’nin kapatılması zaruretini ısrarla dile getireceğiz
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Eğer bu görüntülerin karşısında şaşıranlar varsa, asıl onlar konuşulmayı hak ediyorlar demektir. Bizim için terör örgütünün hiçbir noktası ya da ayrıntısı meçhul değil. Karanlık dünyalarının her köşesini, her ayrıntısını biliyor, bütün yönleri ve bütün iğrençlikleriyle onları tanıyoruz.” dedi.
ABD seçimlerine ilişkin olarak Destici, “Seçimin tarafları arasında gerçekleşen, çılgınlık düzeyine varan tartışmaların içinde, ABD’nin adım attığı her yere, savaş, gözyaşı ve kan götürmesi; tüm uluslararası ilişkilerinin bir ‘sömürme’ mantığıyla sürdürülmesi hiç ama hiç konuşulmadı. Bu durum, bizim için, ABD’nin uluslararası ilişkilerinde hiçbir değişim beklenmemesi ve milletlerin, istikballerini asla ABD’nin insafına bırakmaması gerektiğinin, sayısız işaretinden biri oldu. Bunun yanı sıra; Müslümanların, 1400 yılı aşkın süredir ‘inanç esaslarından’ biri olarak kabul edip uyguladıkları ‘kardeşlik’ anlayışlarının karşısında, ABD’de en vahşi şekline şahit olduğumuz ‘ırkçılık’ hastalığının ulaştığı boyutu da üzüntüyle takip ettik. Bu durumun, aynı zamanda, ‘dünyanın en büyük silahlı gücünün kimin elinde olduğu’yla ilgili, dünyada, olaylara akıl çerçevesinden bakan önemli bir kesimi de endişeye sevk ettiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
Terör ile ilgili olarak Destici, “Sosyal medyada, daha önce defalarca, terör örgütü mensupları tarafından; ‘şehitlerimize’, ‘şehitlerimizin annelerine’, ‘şehitlerimizin eşlerine’, ‘şehitlerimizin evlatlarına’ küfredildiğine; şehit ailelerinin, hiçbir insan için kullanılmaması gereken iğrenç sözlere maruz kaldıklarına şahit olduk. Çoğunu emniyet güçlerimiz buldular. Yakalandıklarında, bu kez sümükleri aka aka ağlamaları ve diledikleri özürler vesilesiyle, bu iğrenç ifadelerin arkasındaki iğrenç şahsiyetleri de tanımış olduk. Bugün aynı alçaklar, aynı üslupla ve aynı iğrençlikle, terörle mücadelenin yürütülmesindeki en önemli makamlardan biri olan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nı ve muhterem validelerini hedef alıyor. Öncelikle bu ahlaksızlığı bir kez daha lanetliyorum. Sayın Süleyman Soylu’nun terörle mücadele konusundaki başarısını bir kenara koyuyorum. Başka bir dönemde, başka bir kişi de aynı duruma maruz kalabilirdi. Ancak bu iğrenç fiilin adeta karşılıksız kalması, duygusal tepkilerin ötesinde; benzer suçların sıradanlaşmasına, artmasına, kalıcı olarak terörün bir metodu haline gelmesine; terörle mücadelenin, devletteki makamların, kurumlarımızın, dolayısıyla devletin zaafa uğramasına yol açacaktır.” diye konuştu.
HDP Esenyurt İlçe Binası’ndaki görüntülülerin yayınladığını belirten Destici, “Görüntülerin, hemen hemen tüm gazete ve televizyonlarda yayınlandığını tahmin ediyorum. Konunun bizim için ‘sürpriz’ sayılabilecek hiçbir yönü yok. Şaşırtıcı bir yanı da yok. Eğer bu görüntülerin karşısında şaşıranlar varsa, asıl onlar konuşulmayı hak ediyorlar demektir. Bizim için terör örgütünün hiçbir noktası ya da ayrıntısı meçhul değil. Karanlık dünyalarının her köşesini, her ayrıntısını biliyor, bütün yönleri ve bütün iğrençlikleriyle onları tanıyoruz.” dedi.
Destici şöyle konuştu:

“Asıl şaşırtıcı olan, bu terör örgütünün eleman toplama şubesi olarak çalışan; aday listeleri ve yönetimi terör örgütü tarafından belirlenen; iradelerini, söylemlerini, istikballerini, ilişkilerini, terör örgütüne teslim etmiş bir topluluğun siyasi parti olarak görülmesi; bu topluluğun Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış ve devlet kurmuş 'Gazi' Meclis’te yer bulabilmesi; bu topluluğun faaliyetlerinin devlet bütçesinden verilen onlarca trilyon lirayla finanse edilmesidir. Kurulduğumuz günden bugüne, bu üzücü gerçeği ısrarla dile getiriyor, bu nedenle pek çok kesimin “demokrasi” maskeli düşmanlığına maruz kalıyor, eleştiriliyoruz. Dış kaynaklı hiçbir kara propagandayı dikkate almadan, hiçbir kınamaya aldırmadan, bu gerçeği, bu çarpıklığı, ‘terörle iltisakı, işbirliği, ilişkisi konusunda hiçbir şüphe olmayan HDP’nin kapatılması zaruretini’ ısrarla ve kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz.”
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