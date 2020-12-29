Destekler 12 kat değil 4 kat arttı!

ANKARA / Tarımsal destekler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çiftçi aynı düşünmüyor. Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetleri döneminde tarıma büyük destek verdiklerini belirterek, “Temel gıda ürünleri olan un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız. Tarım ürünleri ihracatında net dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolardır. Çiftçiliğimize verdiğimiz destekleri 12 kat arttırdık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek 22 milyar liradır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarımsal desteklerin 12 arttığına yönelik açıklamasına Diyarbakır’da 30 yıldır buğday tarımı yapan Ziraat Mühendisi Faik Toy, tepki göstererek, “12 kat artışı ben almıyorsam kim alıyor?” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında AK Parti hükümetleri döneminde tarıma verilen destekler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, çiftçiye verilen desteklerin 12 kat artırıldığını belirterek, “Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek 22 milyar liradır” dedi.



Ancak Erdoğan’ın bu açıklaması üzerine 30 yıldır Diyarbakır’da buğday üretimi yapan Ziraat Mühendisi Faik Toy, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, desteklerin 12 artmadığını belirtti.



2002 yılında buğday üreticisinin 1 dekar için 16 TL destek aldığını, 2019 yılında ise 65.5 TL destek aldığını belirten Toy, “TL bazında artış 12 kat değil 4 kattır. Dolar bazında artış yok, 1.3 dolar eksilme var” dedi.



Toy, şunları kaydetti: “Eğer çiftçiye verilen desteklerde 12 kat artış olmuş olsaydı buğday üreten çiftçinin 1 dönem için aldığı destek 65.5 değil 192 TL olması gerekirdi. Bırakın 192 TL’yi 2020’de daha yeni yapılan sertifikalı tohum desteği artışıyla 1 dönüm buğday toplam desteği 72 TL’ye çıkmış oldu”

