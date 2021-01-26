Destek yüzde 40’ın altına düştü

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi kavramının muhalefeti iktidara karşı motive ettiğini söyleyen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Bu o kadar etkili ki toplumun karşısına bugün bir referandum çıkarılsa Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi? deseniz neredeyse 60’a 40’ı geçti bu oran. Şuandaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin toplumdaki karşılığı yüzde 40’ın altına düşmüştür. Bunu çok net olarak ifade edelim” dedi.

Siyaset yorumcusu analist ve MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, ittifaklar ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 3’üncü ittifakın muhalefet açısından dezavantajlarına dikkat çeken Kulat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne olan desteğin ise yüzde 40’ın altına düştüğünü vurguladı.



Muhalefette aşure yapma konusunda iyi bir irade gördüğüne de vurgu yapan Kulat şunları kaydetti: “İttifaklar muhalefetteyken sürdürülmesi çok zor şeylerdir. Neden zor şeylerdir? Çünkü ortada bir nimet yok ama mihnet var, zorluk var, meşakkat var. Bütün bunlara rağmen ortak hareket etmelerini önemsiyorum. Ve bu anlamda aşureye doğru gidiyorlar. Tabi son anda birbirlerine karşı bir atraksiyonun içerisine girmezlerse…”



Muhalefeti iktidara karşı motive eden elinde bir kavram olduğunu kaydeden Kulat, “Bu kavram; Güçlendirilmiş, İyileştirilmiş Parlamenter Sistem. Bu o kadar etkili ki toplumun karşısına bugün bir referandum çıkarılsa Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi deseniz neredeyse 60’a 40’ı geçti bu oran. Yani vatandaş güçlendirilmiş parlamenter sistemi çok güçlü bir oranda istiyor. Şuandaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin toplumdaki karşılığı yüzde 40’ın altına düşmüştür. Bunu çok net olarak ifade edelim” diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne olan desteğin eridiğine vurgu yaptı.

