Destek paketinde eczacıya yer yok
Kovid-19 salgınına karşı ilan edilen destek paketinde 133 farklı meslek grubu yer alırken, açıklanan meslek grupları içerisinde eczacıların olmamasına Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası’ndan tepki geldi
GÜNDEM 19.01.2021, 04:33
Sendikadan yapılan açıklamada, destek paketine eczacıların da eklenmesi için Ticaret Bakanlığı’na başvurdukları kaydedildi.
Salgın döneminde yaşanan ekonomik sorunları hafifletmek için alınan çeşitli tedbirler olsa da esnaf ve sanatkarlar bu desteklerin yetersiz olduğunu her geçen gün daha çok dile getirdi. 14 Aralık 2020’de yapılan kabine toplantısının ardından açıklanan Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi, 23 Aralık 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pakette, salgından etkilenen kesime aylık bin Türk Lirası olmak üzere toplamda 3 bin Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verileceği belirtildi.
Pakete göre Kovid-19 salgınından etkilenen 133 farklı meslek grubu belirlenmiş durumda. Bu pakette sağlık sektörünün bir parçası olan eczacıların olmamasına tepki gösteren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Salgın süreci boyunca ücretsiz maske ve aşı dağıtımı dahil kamu yararına birçok ücretsiz görevi yerine getirmiş eczanelerin gerek mesailerindeki değişiklikler ve sokağa çıkma kısıtlamaları, gerekse bir çok sağlık kurumunun hasta kabul etmemesi gibi nedenlerle ciddi ekonomik kayıp yaşadıkları göz önünde bulundurularak, sundukları ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintiye uğramaması amacıyla, koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği programı ve uygulama esasları hakkında tebliğ ekindeki listeye eczanelerin de ivedilikle dahil edilmesi gerekmekte” ifadelerini kullandı. Saydan, destek paketine eczacıların da eklenmesi için Ticaret Bakanlığı’na başvurduklarını kaydetti.
Mehmet Fahri ÖZKAN / Ankara
Salgın döneminde yaşanan ekonomik sorunları hafifletmek için alınan çeşitli tedbirler olsa da esnaf ve sanatkarlar bu desteklerin yetersiz olduğunu her geçen gün daha çok dile getirdi. 14 Aralık 2020’de yapılan kabine toplantısının ardından açıklanan Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi, 23 Aralık 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pakette, salgından etkilenen kesime aylık bin Türk Lirası olmak üzere toplamda 3 bin Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verileceği belirtildi.
Pakete göre Kovid-19 salgınından etkilenen 133 farklı meslek grubu belirlenmiş durumda. Bu pakette sağlık sektörünün bir parçası olan eczacıların olmamasına tepki gösteren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Salgın süreci boyunca ücretsiz maske ve aşı dağıtımı dahil kamu yararına birçok ücretsiz görevi yerine getirmiş eczanelerin gerek mesailerindeki değişiklikler ve sokağa çıkma kısıtlamaları, gerekse bir çok sağlık kurumunun hasta kabul etmemesi gibi nedenlerle ciddi ekonomik kayıp yaşadıkları göz önünde bulundurularak, sundukları ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintiye uğramaması amacıyla, koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği programı ve uygulama esasları hakkında tebliğ ekindeki listeye eczanelerin de ivedilikle dahil edilmesi gerekmekte” ifadelerini kullandı. Saydan, destek paketine eczacıların da eklenmesi için Ticaret Bakanlığı’na başvurduklarını kaydetti.
Mehmet Fahri ÖZKAN / Ankara
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|18
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|15
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü