Destek paketinde eczacıya yer yok

Sendikadan yapılan açıklamada, destek paketine eczacıların da eklenmesi için Ticaret Bakanlığı’na başvurdukları kaydedildi.

Salgın döneminde yaşanan ekonomik sorunları hafifletmek için alınan çeşitli tedbirler olsa da esnaf ve sanatkarlar bu desteklerin yetersiz olduğunu her geçen gün daha çok dile getirdi. 14 Aralık 2020’de yapılan kabine toplantısının ardından açıklanan Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi, 23 Aralık 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pakette, salgından etkilenen kesime aylık bin Türk Lirası olmak üzere toplamda 3 bin Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verileceği belirtildi.



Pakete göre Kovid-19 salgınından etkilenen 133 farklı meslek grubu belirlenmiş durumda. Bu pakette sağlık sektörünün bir parçası olan eczacıların olmamasına tepki gösteren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Salgın süreci boyunca ücretsiz maske ve aşı dağıtımı dahil kamu yararına birçok ücretsiz görevi yerine getirmiş eczanelerin gerek mesailerindeki değişiklikler ve sokağa çıkma kısıtlamaları, gerekse bir çok sağlık kurumunun hasta kabul etmemesi gibi nedenlerle ciddi ekonomik kayıp yaşadıkları göz önünde bulundurularak, sundukları ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintiye uğramaması amacıyla, koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği programı ve uygulama esasları hakkında tebliğ ekindeki listeye eczanelerin de ivedilikle dahil edilmesi gerekmekte” ifadelerini kullandı. Saydan, destek paketine eczacıların da eklenmesi için Ticaret Bakanlığı’na başvurduklarını kaydetti.



Mehmet Fahri ÖZKAN / Ankara

