Derbiye damga vuran olay! Sergen Yalçın çılgına döndü

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlarken siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-1 önde kapattığı ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Sergen Yalçın dördüncü hakeme tepki gösterdi.

İlk yarının bitmesinin ardından Sergen Yalçın soluğu 4. hakemin yanında aldı. İlk yarıda Pelkas'ın sarı kart gördüğü pozisyonun avantaja bırakılmaması nedeniyle tepki gösteren Yalçın, bu pozisyonu hatırlatarak "Benim atağımı niye kesiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Yalçın'ın tepkisinin ardından Fenerbahçe Kulübesi'nden Mert Hakan Yandaş 4. hakemin yanına gelip konuya dahil olunca Beşiktaş teknik ekibinden bir isim Mert Hakan Yandaş'a "Sana ne oluyor" deyince ortalık karıştı.

Yedek kulübeleri her iki tarafı da sakinleştirirken taraflar soyunma odasına gergin şekilde girdi.

