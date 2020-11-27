Derbi öncesi Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bomba penaltı göndermesi!
Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesinde resmi Twitter hesabı üzerinden penaltılar ile ilgili iğnelemeli bir paylaşım yaptı.
GÜNDEM 27.11.2020, 22:46
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesi, resmi Twitter hesabında penaltılar üzerinden iğneleme yaptığı bir paylaşımda bulundu.
Twitter'ın etiketlendiği paylaşımda "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" dendi.
Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. ? pic.twitter.com/uLDuF6ozg4
— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020
Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. ? pic.twitter.com/uLDuF6ozg4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020
Twitter'ın etiketlendiği paylaşımda "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" dendi.
Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. ? pic.twitter.com/uLDuF6ozg4
— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020
Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. ? pic.twitter.com/uLDuF6ozg4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020
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