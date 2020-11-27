Derbi öncesi Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bomba penaltı göndermesi!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesi, resmi Twitter hesabında penaltılar üzerinden iğneleme yaptığı bir paylaşımda bulundu.

Twitter'ın etiketlendiği paylaşımda "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz" dendi.



Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. ? pic.twitter.com/uLDuF6ozg4

— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020



Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? @Twitter Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz. ? pic.twitter.com/uLDuF6ozg4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 27, 2020

