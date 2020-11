Depremzedeler için 'Bir kira bir yuva' kampanyası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımızla onlara destek olmak isteyen kişi ve kurumları http://birkirabiryuva.org adresinde buluşturuyoruz. #BizVarız diyen kişi veya kurumlar bu adresten kira ya da ev desteğinde bulunabilecek." açıklamasında bulundu.

İşte Soyer'in açıklamalarının satır başları:



"Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye’nin her yerinden gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsine minnettarız. Onların işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında bazen dramatik durumlarla karşılaştık. 2 itfaiye eri kendi ailesini kurtardı enkazdan."

Dün pandemi döneminde açtığımız halkın bakkalı uygulamasını İzmir Depremi için başlattık. Dün inanılmaz rakamlara erişildi. 7 milyon liranın üzerinde bir alım 24 saat dolmadan gerçekleşti. Bu destek için teşekkür ediyorum. Çok daha organize bir şekilde yürüyoruz. İhtiyaçlar çeşitlendi ve bunları karşılama noktasında koordinasyon sağlıyoruz. Tıkır tıkır işleyen bir sistem kuruldu.



11 bin 97 binada hasar tespit çalışması gerçekleşti. Tüm kurumlardan teknik görevliler dahil edildi. 730 bina az hasarlı, 119 bina orta hasarlı, 124 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Bunların 8 i yıkılmış durumda 14'ünün de acil yıkımı gerekiyor.



Sahada arama kurtarma personeli sayısı 2 bin 95'e ulaştı. Toplam personel sayımız 2 bin 309 artarak 8 bin 533'e ulaştı. İş makinalarımızın sayısı 312'ye yükseldi. Moloz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Dağıtılan çorba sayısı 73 bin 231'e içme suyu 216 bin litreye, süt yardımı bin 740 litre arttı, yemek yardımı 136 bin rakamına, bebek maması 24 bin 453'e çıktı. Çamaşırhaneler kurduk. 87 noktada mobil tuvalet, 57 noktada mobil duş hizmeti veriyoruz. Wifi ve şarj alanları kuruyoruz.



Yeni bir sayfa açıyoruz: Bir kira, bir yuva. Çadır hayatında vatandaşlarımızın konforunu sağlamakta eninde sonunda zorlanacağız. Biz de en kısa sürede vatandaşlarımıza yuva sağlamak zorundayız. Bu kampanya için bir altyapı donanımı hazırladı arkadaşlarımız. İhtiyaç sahipleriyle, bunu karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz. Tıpkı Halkın Bakkalı uygulamasında olduğu gibi yapıyoruz. Evleri ağır hasar alan vatandaşlarımızı Web sayfamıza koruyoruz. Yaklaşık 2 bin lira kira bedeli öngörerek, beş aylık, yani kışı geçirmelerini sağlayacak bir bedel belirledik. Bu on bin lira karşılığında vatandaşlarımızın ev kiralaması mümkündür, diye düşündük.



Şu an itibariyle sistemimizde 16 vatandaşımızın eve ihtiyacı görünüyor. Bir kişi de bu kirayı ödemeyi taahhüt etmiş. Eve ihtiyacı olan yurttaşlarımız bu sisteme bilgilerini giriyor. Bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız da sistemimiz üzerinden bilgileri doldurarak eşleşme sağlayabilirler. Sistemde bir seçenek daha var: Evim kullanılsın. İzmir'in sayfiyesinde pek çok ev kış aylarında boş kalıyor. Boş evlerini kullandırmak isteyen vatandaşlarımızla, ihtiyaç sahibi olanları buluşturacağız. İzmir Belediyesi olarak en kısa sürede, hızlı bir çözüm üretmek istedik. Böylece 'Bir kira, bir yuva' ortaya çıkmış oldu.