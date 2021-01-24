Depremin yarası hala sarılmadı: Bir senedir çadırda yaşıyorlar!
Geçen sene 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde evi yıkılan Hanefi Ulucan, oğlu, gelini ve iki aylık torunuyla beraber ailesiyle 1 senedir çadırda kalıyor.
GÜNDEM 24.01.2021, 21:07
Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin üstünden bir sene geçmesine rağmen hala yaralar sarılmadı. Mağdur olan vatandaşlar, seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.
Yerel basının haberine göre Elazığ depreminde evi yıkılan Hanefi Ulucan da 1 senedir yetkililerden yardım bekliyor. Deprem öncesi kendisine ait evi olmadığı için TOKİ tarafından yapılan konutlara müracaat edemedi. Bu şekilde mağdur durumdaki depremzedeler yetkililerden kış soğuklarında acil yardım bekliyor.
Yerel basının haberine göre Elazığ depreminde evi yıkılan Hanefi Ulucan da 1 senedir yetkililerden yardım bekliyor. Deprem öncesi kendisine ait evi olmadığı için TOKİ tarafından yapılan konutlara müracaat edemedi. Bu şekilde mağdur durumdaki depremzedeler yetkililerden kış soğuklarında acil yardım bekliyor.
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