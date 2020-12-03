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Depremin ardından Siirt'ten ilk görüntüler!
Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşların yaşadığı korku ve panik kameralara yansıdı.
GÜNDEM 03.12.2020, 09:51
Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem aynı zamanda Diyarbakır, Batman, Mardin’de de hissedildi.
Siirt’te deprem nedeniyle vatandaşların panikle dışarı çıkarken, Mardin’de bir radyo binasındaki eşyaların sallandığı görüldü.
Siirt’te deprem nedeniyle vatandaşların panikle dışarı çıkarken, Mardin’de bir radyo binasındaki eşyaların sallandığı görüldü.
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