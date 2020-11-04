Depremde yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Türkiye coğrafya açısında deprem olasılığı yüksek bir bölgede bulunmaktadır.

Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan fay hattının yanı sıra Kuzey Anadolu Fay Kuşağı ile Doğu Akdeniz bölgesinin önemli bir kuşağı olan bu fay hattı da ülkemizden geçmektedir.

Türkiye'deki depremlerin çoğu Kuzey Anadolu Fay Kuşağı'nda ve Doğu Anadolu Fay Kırığı'nda gerçekleşmiştir

Günümüzde bilinçli ve etkili yöntemler ile deprem sonucunda meydana gelecek hasarlarının azaltılması mümkündür.

Peki Türkiye halkı olarak 17 Ağustos 1999'dan günümüze deprem konusunda neredeyiz, ne durumdayız okullarımız, hastanelerimiz, toplanma alanlarımız, kurumlarımız, kurtarma ekiplerimiz ve halkımız ne kadar hazırız?

Deprem öncesi en güvenli ve hayat üçgeni oluşturabilecek sağlam bir masa, sıra, içi kitap ya da çamaşır dolu sandık, dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, çekyat, para kasası, kalorifer petekleri, mutfak tüpü, döküm küvet, fırın, çamaşır ve bulaşık makinelerinin yanı gibi yerleri önceden belirlemeli...

Acil durum çantanızı da yanınıza alarak daha önceden tespit ettiğiniz güvenli ve hayat üçgeni oluşturabilecek bir yere yakında bulunulan kitap, yastıkgibi malzeme ile başımızı koruyarak ya da başınızı iki elinizin arasına alarak ve dizlerinizi karnınıza doğru çekip vücut hacminizi küçülterek (cenin konumunda) uzanmalıyız.

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir.

Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

* Deprem anında bina içindeyseniz; Kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

* Yer sarsıntısı durana kadar (en az 60 saniye) saklandığımız yerden çıkmayın.

* Sabitlenmemiş veya devrilebilecek eşyalardan, yüksek ya da tehlikeli yerde bulunan zehirli madde ve sıvılardan, sobalardan, şömine ve ocaklardan uzak durun.

* Merdivenlerden, balkonlardan, asansörlerden ve sütunsuz geniş alanlı yerlerden uzaklaşılmalı.

* Gazla ve elektrikle çalışan aletler açıksa, kapatılmalı.

* Asansörü kesinlikle kullanmamalı asansörde isek kat çıkış düğmesine basarak asansörü terk etmeliyiz.

* Güvenli bir yer bulup, diz üstü çökün

* Başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde kapanın

* Düşmemek için sabit bir yere tutunun

* Deprem anında kesinlikle kapı altına sığınmayınız.

* Gece yatak üstünde depreme yakalanırsanız derhal yatağın yanına başınız komodine gelecek şekilde sırtınızı yatağa dayayarak boylu boyunca uzanın

* Asla yatakta oturur pozisyonda kalmayınız.

* Yatak odasının kapısını kapatacak engelleri kaldırın.

* Kapının arkasına halı kilim benzeri şeyler dayamayın.

* Korumak için çocuklarının üzerine kapanmayın. Bir sıkışma ve ezilmede önce bebeğe zarar verir.

* Üzerine kapanmak yerine yan yatarak bebeğinizi önünüze alın.

* Çocuklarınızın kitaplıklarını kesici maddelerden yaptırmayın.

* Çocuklarınızın yataklarını cam kenarında olmamasına dikkat edin.

* Asla buzdolabının yanına çökmeyiniz. Çünkü buzdolabının içerisi strafor doludur.

* Çamaşır makinaları koruyucu özellik arz eder, kenarına sırtınız makinaya gelecek şekilde hayat üçgeni kurarak hayatta kalabilirsiniz.

* Salonda ise ahşap koltuk, kanepe çek yatların önleri hayat üçgeni oluşturmak için en ideal yerlerden biridir.

* Mutfaklarda en güvenilir yerler tezgahların kenarıdır yan yatın sırtınızı tezgaha dayayın.

* Başınız, boynunuz ve omurganız en fazla korumanız gereken yerlerdir.

* Ev içerisindeki en tehlikeli alanda duvara monteli olmayan vestiyer, ayakkabılık veya portmanto dediğimiz eşya gruplarıdır.

* Acil durumlarda yardım istemek için (Sivil Savunma, Polis, Jandarma, Hastaneler, Kızılay gibi) önemli telefon numaralarını öğrenmeliyiz.

* Deprem sonrası hangi yoldan ne şekilde ayrılacağınızı belirleyen “Tahliye Planı” hazırlayın.

* Depreme okulda yakalanan öğrenciler sıraların kenarına yan yatıp cenin pozisyonu almalıdırlar.

* Sarsıntı bitene kadar cenin pozisyonunu korumalıdırlar.

* Öğretmen masasının ön tarafına yan yatarak soğukkanlılığını korumalı ve yüksek sesle öğrencileri sakin olmaları konusunda uyarmalıdırlar.

* Sarsıntı bittikten sonra öğrenciler okulun bahçesinde toplanmalıdır.

