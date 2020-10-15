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Depremde çöken okulun sahibine 31 yıl hapis cezası
Meksika'da 2017 yılında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde çöken ve içindeki 19'u çocuk 26 kişinin hayatını kaybettiği okulun sahibi 31 yıl hapse mahkum edildi.
GÜNDEM 15.10.2020, 11:56
Meksika'da mahkeme, başkent Meksiko'da yaklaşık 3 yıl önce meydana gelen söz konusu depremde 26 kişinin hayatını kaybettiği okulun sahibi Monica Garcia Villegas'ı 31 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Meksiko Başsavcısı Ernestina Godoy Ramos, Monica Garcia Villegas'in aldığı cezayla ilgili Twitter hesabından, "Kurbanlar için adaleti sağlamayı başardık." paylaşımında bulundu.
Özel bir ilköğretim okulu olan Enrique Rebsamen Okulu, 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde çökmüş, okuldaki 19 çocuk ile 7 yetişkin yaşamını yitirmişti.
Okulun sahibi ve müdürü Garcia Villegas hakkında, yetkililerin, binanın üst kısmına uygunsuz şekilde daire inşa etme kararının okulun çökmesinde payı olduğuna karar vermesinin ardından kovuşturma açılmıştı. Savcılık, Garcia Villegas için 57 yıl hapis talebinde bulunmuştu.
Meksiko Başsavcısı Ernestina Godoy Ramos, Monica Garcia Villegas'in aldığı cezayla ilgili Twitter hesabından, "Kurbanlar için adaleti sağlamayı başardık." paylaşımında bulundu.
Özel bir ilköğretim okulu olan Enrique Rebsamen Okulu, 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde çökmüş, okuldaki 19 çocuk ile 7 yetişkin yaşamını yitirmişti.
Okulun sahibi ve müdürü Garcia Villegas hakkında, yetkililerin, binanın üst kısmına uygunsuz şekilde daire inşa etme kararının okulun çökmesinde payı olduğuna karar vermesinin ardından kovuşturma açılmıştı. Savcılık, Garcia Villegas için 57 yıl hapis talebinde bulunmuştu.
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