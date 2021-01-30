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Deprem vergisine kaç lira zam geldi? Deprem vergisi ne kadar oldu?
1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nden sonra hayata geçirilen deprem vergisi olarak bilinen Özel İletişim Vergisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla zamlandı.
GÜNDEM 30.01.2021, 10:51
Kamuoyunda " deprem vergisi" olarak bilinen ve konuşma, mesajlaşma, internet gibi iletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 7.5'ten yüzde 10'a yükseltildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
1999 yılında Gölcük Depremi’nin ardından “geçici” olarak getirilen Özel İletişim Vergisi, 2003 yılında AK Parti hükümeti döneminde kalıcı hale getirilmişti.
20 yılda bu kalemden toplamda 70 milyar TL’nin üzerinde gelir elde edilirken, son yıllarda kamuoyunda “deprem vergilerine ne oldu” sorusu sıkça soruluyor.
ÖİV’e zam kapsamında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39'uncu maddesinin birinci fıkrasının a,b, c ve de bentlerinde belirtilen oranlar yüzde 10 olarak değiştirildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
1999 yılında Gölcük Depremi’nin ardından “geçici” olarak getirilen Özel İletişim Vergisi, 2003 yılında AK Parti hükümeti döneminde kalıcı hale getirilmişti.
20 yılda bu kalemden toplamda 70 milyar TL’nin üzerinde gelir elde edilirken, son yıllarda kamuoyunda “deprem vergilerine ne oldu” sorusu sıkça soruluyor.
ÖİV’e zam kapsamında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39'uncu maddesinin birinci fıkrasının a,b, c ve de bentlerinde belirtilen oranlar yüzde 10 olarak değiştirildi.
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