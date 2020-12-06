Deprem uzmanından son depremler hakkında korkutan açıklama

Dün Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçesi açıklarından meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren deprem uzmanı jeofizik mühendisi Ahmet Ercan, bu depremin ana deprem olduğunu artçı depremlerin devam edeceğini söyledi.

”Korku ve telaşa gerek yok” diyen Ahmet Ercan, “Depremler 2022'ye kadar sürecek. Şu anda hiç deprem olmayan, 100–150 yılda bir deprem olan Siirt'te bile deprem oldu. Antalya'da bu büyüklükte bir deprem son yıllarda hiç görülmedi. Bu akıllara zarar.” dedi.

Sözcü gazetesine konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Antalya’daki depremin derinliğinin 69 kilometre olmasının özel bir anlam taşıdığını söyledi. Türkiye anakarasında bu derinlikte depremler olmadığını ifade eden Ercan, şunları söyledi: “Bu nedenle şu andaki bu deprem aslında Afrika ana karası üzerinde oluyor. Dolayısıyla Akdeniz Körfezi’nin altında oluyor. Kırılan bölüm 17 dereceyle dalan Afrika ana karasının üzerinden bir parça kopuyor. 69 kilometre derinde bir parça koptuğu zaman bir sarsıntı yaratıyor. Bu sarsıntının yüzeydeki izdüşümü Kıbrıs ile Antalya Körfezi, yani deprem Anadolu ana karası üzerinde oluşmuyor. Bu nedenle bu depremin çok büyük etkisi olmaz. Parçalanan Anadolu'nun altındaki Afrika. Bu nedenle aşağısı çok sıcak, yaklaşık bin 800 ile 2 bin 200 santigrat olması nedeniyle Afrika ana karası eriyip hafifliyor. Bu kez Anadolu ana karasını yukarı doğru kaktırıyor.

Bölgede bundan daha büyük bir depremin olmayacağını düşündüğünü ifade eden Ahmet Ercan, “Bu bir ana depremdi. Bunun artçıları sürecektir. Kimse tedirgin olmasın. Bu arada her depremden sonra jeofizik mühendisi olmadığı halde çıkıp ‘ben burada 7 onda bilmem kaç deprem bekliyorum' demelerine itibar edilmemeli. Bu söylemler Türkiye ekonomisi ve halkın huzurunu çok bozuyor. Büyük deprem olacak diyerek ortaya çıkmak çok yanlış” değerlendirmesinde bulundu.

