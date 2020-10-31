Deprem Uzmanı Naci Görür o noktaya dikkat çekti: Göz önünde tutulmalı
Ünlü deprem profesörü Naci Görür, İzmir'deki depreme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 31.10.2020, 09:45
İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremin ardından uzmanların konuya ilişkin uyarıları sürüyor.
Depremle ilgili Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medyada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, İzmir depreminin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;
Naci Görür'ün açıklamalarının tamamı şu şekilde:
" Deprem üreten fay Seferihisar ve Tuzla faylarını kesiyor olabilir, bu faylara enerji transfer etmiş olabilir. Depreme hazırlık çalışmalarında bu husus da göz önünde tutulmalıdır"
Arkadaşlar, kayıtlarınıza bakarsanız, 2 Tem. 2020'de İzmir'in depremselliğini ve faylarını anlatmıştım. Bugünkü deprem, Kuşadası Körfezi içerisinde, muhtemelen D-B uzanımlı bir fay içerisinde oldu. İzmir bölgesinde bu yönlü faylar Gediz ve B. Menderes graben sistemine bağlı.
Deprem muhtemelen B. Menderes fay ailesi içerisindeki fayda. Bir de D-B sistemini kesen KD-GB yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. İzmir yarımadasında bu ailenin fayları arasında Çeşme, Gülbahçe, Seferihisar, Tuzla fayları sayılabilir.
Deprem üreten fay Seferihisar ve Tuzla faylarını kesiyor olabilir, bu faylara enerji transfer etmiş olabilir. Depreme hazırlık çalışmalarında bu husus da göz önünde tutulmalıdır.
Tabii bu bugün yarın bu faylarda da deprem olacaktır anlamına gelmiyor. Hepimizin başı sağolsun. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.
Depremle ilgili Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medyada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, İzmir depreminin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;
Naci Görür'ün açıklamalarının tamamı şu şekilde:
" Deprem üreten fay Seferihisar ve Tuzla faylarını kesiyor olabilir, bu faylara enerji transfer etmiş olabilir. Depreme hazırlık çalışmalarında bu husus da göz önünde tutulmalıdır"
Arkadaşlar, kayıtlarınıza bakarsanız, 2 Tem. 2020'de İzmir'in depremselliğini ve faylarını anlatmıştım. Bugünkü deprem, Kuşadası Körfezi içerisinde, muhtemelen D-B uzanımlı bir fay içerisinde oldu. İzmir bölgesinde bu yönlü faylar Gediz ve B. Menderes graben sistemine bağlı.
Deprem muhtemelen B. Menderes fay ailesi içerisindeki fayda. Bir de D-B sistemini kesen KD-GB yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. İzmir yarımadasında bu ailenin fayları arasında Çeşme, Gülbahçe, Seferihisar, Tuzla fayları sayılabilir.
Deprem üreten fay Seferihisar ve Tuzla faylarını kesiyor olabilir, bu faylara enerji transfer etmiş olabilir. Depreme hazırlık çalışmalarında bu husus da göz önünde tutulmalıdır.
Tabii bu bugün yarın bu faylarda da deprem olacaktır anlamına gelmiyor. Hepimizin başı sağolsun. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.
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