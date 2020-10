Deprem sonrasında Türkiye'ye dünyadan destek mesajları yağdı

İzmir'de merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan ve şu ana kadar en az 25 can kaybına, 804 kişinin yaralanmasına neden olan şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken Türkiye'ye dünyadan dayanışma mesajları geldi.



Ege Denizi'nde meydana gelen ve bazı kıyı bölgelerinde deniz suyunun taştığı, bazı Yunan adalarının da etkilendiği depremle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis,"Görüş ayrılıkları ne olursa olsun, şimdi iki toplumun dayanışma içinde olması gereken bir zamandayız" dedi.



Fransa'nın Türkiye'deki büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabında yayınlanan mesaja göre, Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian da Fransızca olarak yayınladığı mesajında, "Türk ve Yunan halkları ile tam dayanışma içinde" olduklarını ifade etti ve "Depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.



ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan mesajda da, "Büyükelçilik, #İzmir civarındaki #depremin sebep olduğu hayat kaybı ve acılardan derin üzüntü duymaktadır. Güvende olan vatandaşlarımızı yakınlarına haber vermeye teşvik ederiz. Yardıma ihtiyacı olan Amerikalılar, bize Ankara-ACS@state.gov veya +905322777415'ten ulaşabilirler" denildi.



Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileklerini ileten liderler arasındaydı. Putin, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek mesajlarını iletirken hastanedeki yaralılara da acil şifalar diledi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada zor zamanlarda Türkiye’ye destek olduğu için Kremlin’e teşekkür edildi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yine Twitter üzerinden yayınladığı mesajında "Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin haberlerden derin bir üzüntü duydum. NATO, müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'ye yardıma hazırdır" dedi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'ndan da "Bu zor zamanda kalbimiz İzmirli kardeşlerimiz ve dostlarımızla. Fedakarca görev yapan acil yardım teknisyenleri, kolluk kuvvetleri ve itfaiye personelini tüm kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Dualarımız İzmir halkı ile, bu zor günü de beraber aşacağız" mesajı paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres adına sözcü Stéphane Dujarric tarafından da bir açıklama yapıldı. Ege Denizi’nde bugün yaşanan güçlü depremin neden olduğu can kaybı ve hasar nedeniyle üzüntülerini bildiren Genel Sekreter, acılı ailelerle Türkiye ve Yunanistan hükümetlerine başsağlığı dileğini iletti. Genel Sekreter’in yaralılara da acil şifalar dilediği belirtildi. ‘‘BM ihtiyaç halinde yardım göndermeye hazırdır’’ denildi.

Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından paylaşılan "Geçmiş olsun İzmir" mesajında "Depremzedelerin ve ailelerinin yanındayız" denildi.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Yunanistan ve Türkiye'nin yanındayız. Durumu takip ediyoruz ve mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazırız" derken, Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles de, "Ege'de, Türkiye ve Yunanistan'daki şiddetli depremde etkilenen herkesin yanındayız. Yaşamını yitirenlerin aile ve dostlarına içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. AB yardım teklifinde bulundu ve tüm çalışmalara destek vermeye hazır. #izmir" sözlerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığı'nın mesajında ise "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut bugün İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenler için duyduğu derin üzüntüyü ifade etmektedir. Avrupa Birliği, deprem mağdurlarının ailelerine başsağlığı diler, yaralıların bir an önce iyileşmelerini temenni eder. AB Türkiye'nin yanındadır" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de dayanışma mesajında, "Ege Denizi'nin vuran şiddetli depremden etkilenen tüm Yunan ve Türk halkının yayındayım. AB kurumlarıyla birlikte durumu yakından takip ediyoruz. AB yardıma hazır bekliyor" dedi.