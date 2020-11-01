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Deprem sonrası fırsatçılara gün doğdu! İzmir'de kiralara fahiş zam
İzmir'deki deprem sonrası birçok vatandaş yeni ve daha güvenli ev arayışına girerken yaşanan talep sonrası ev sahiplerinin fırsatçılık yaparak kira fiyatlarını artırdığı ortaya çıktı.
GÜNDEM 01.11.2020, 21:54
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Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası halen binaların enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. Enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri sürüyor. Depremde 55 kişi hayatını kaybederken 896 vatandaşımız ise yaralandı. Birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı.
Bu durumun ardından depremzedeler; kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başlarken zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.
Bazı ev sahipleri ise durumu fırsata çevirme yolunu seçerek İzmir'de bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları artış gösterdi. Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu.
Bu durumun ardından depremzedeler; kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başlarken zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.
Bazı ev sahipleri ise durumu fırsata çevirme yolunu seçerek İzmir'de bazı bölgelerde kiralık evlerin fiyatları artış gösterdi. Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu.
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