Deprem risklerini azaltma çalışmalarına odaklanmalıyız

Millî Gazete’ye konuşan Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Bülent Özmen, “Bu depremi, deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmamız gerekir şeklinde okumak gerekir” dedi.

İstanbul, Perşembe günü 4.2 şiddetindeki depremle sallandı... Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem, uzun yıllardır korkuyla beklenen “büyük İstanbul depremini” yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte İstanbul’da benzer şiddette depremin yaşanması da komplo teorileri üretilmesine sebep oldu. Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Bülent Özmen, Millî Gazete’ye konuşarak yaşanan 4.2’lik depremi ve gelişmeleri değerlendirdi.



Doç. Dr. Bülent Özmen, “24 Eylül 2020 tarihinde saat 16:38’de Marmara Ereğlisi’ne 19 km, Silivri’ye 25 km uzaklıkta Marmara Denizi içinde Kumburgaz segmentinin en batı ucunda Orta Marmara çukurluğu içinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte, Perşembe günü meydana gelen depremin 10 km doğusunda 24 Eylül 2019’da 4.6 ve 26 Eylül 2019’da 5.8 büyüklüğünde depremler olmuştu. Özellikle 5.8 büyüklüğündeki depremin hem binalarda hem de okul, hastane gibi yapılarda hasara neden olması nedeniyle dikkatler İstanbul’a çekilmişti” ifadelerini kullandı.



Özmen, deprem risklerini azaltma odaklı çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizerek, “24 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen depremi uyarıcı bir deprem olarak düşünmeli ve bu deprem artçı mı öncü mü, büyük bir deprem ne zaman olacak gibi yanıtı belli olmayan tartışmalar bırakılmalı. Bu depremi, deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmamız gerekir şeklinde okumak gerekir. Deprem risklerinin azaltılması çalışmalarından sonuç alabilmek için vatandaş, yerel yönetim ve merkezi hükümetin birlikte çalışması ve herkesin üzerine düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yapması gerekir. 7269 sayılı Afet Kanunu, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 4708 sayılı yapı denetimi kanunu, Türkiye afet müdahale planı gibi afet yönetimi ile ilgili bütün kanun ve yönetmeliklerin bütüncül bir bakış açısı ile yenilenmesi gerekir” dedi.

