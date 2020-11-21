Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte son depremler

Aktif olan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının üzerinde bulunan ülkemizde deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. Son yaşanan şiddetli İzmir Depremi sonrasında vatandaşlarımız "nerede deprem oldu?", "Deprem mi oldu?" sorularına yanıt aradı. İşte son depremler...



Deprem kuşağında bulunan Türkiye Sallanmaya devam ediyor. 21 Kasım'da Türkiye genelinde toplam 91 adet deprem meydana gelmişken bunlardan 5 tanesini 3 ve üzerinde büyüklüğünde gerçekleşti.



Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan Türkiye'de pek çok farklı bölgede çeşitli şiddetlerde deprem olayları meydana geliyor. Büyük İzmir depremi sonrası daha da hareketlenen Ege Bölgesinde 21 Kasım'da toplam 45 deprem oldu ve bunlardan 1'i 3 ve üzeri şiddetinde meydana geldi.



Hareketli bir gün geçiren Isparta'da toplam 15 adet deprem meydana geldi. Meydana gelen bu depremlerden sadece 3 tanesi üç ve üzerinde gerçekleşti.



Yurtta meydana gelen son dakika depremlerini sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile vatandaşlarımıza sunduğu 21 Kasım Cumartesi verileri şu şekildi;





