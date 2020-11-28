Deprem mi oldu? Bugün meydana gelen depremler...

Türkiye'de her an 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir" açıklaması ile dikkat çeken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli son depremler verileri açıklandı.

Son dakika bilgisine göre bugün saat 14:00'a kadar 52 deprem meydana geldi.

Bu depremlerin 23'ü 3 ve altı üzeri şiddetinde..

En yüksek deprem ise Erzurum ve Aydın'da görüldü.

Erzurum Pasinler'de 3,5 şiddetinde deprem meydana gelen İncirliova Aydın'da meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,3 olarak tespit edildi.

AFAD'ın son depremler listesine göre ayrıca Sisam adası, Aydın, Yalova, Ağrı, Erzurum, Malatya, Balıkesir, Manisa, İzmir olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.



