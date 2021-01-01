Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 1 Ocak 2021 son depremler listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Türkiye ve çevresinde 59 deprem meydana geldi.

1 Ocak 2021 tarihli son depremler listesine göre ülkemizde bugün 3 ve 3'ün üzerinde bir şiddette deprem olmadı.

Ankara, Elazığ, Çankırı, Ağrı, Manisa, Muğla, Erzincan, Kütahya, Şanlıurfa, Balıkesir, Denizli, Malatya'da irili ufaklı depremler yaşandı.



