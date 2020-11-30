Deprem mi oldu? 30 Kasım 2020 meydana gelen depremler listesi
Aktif ve tehlikeli olan fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı deprem olmaya devam ediyor. Peki bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu. İşte 30 Kasım 2020 son deprem listesi...
GÜNDEM 30.11.2020, 12:18
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Son dakika bilgisine göre bugün saat 12:00'ye kadar 24 deprem meydana geldi.
Bu depremlerin en büyüğü ise 3,2 şiddetinde gerçekleşti
En yüksek deprem ise Belencik Sarıkamış' merkezli Kars ilimizde görüldü.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre ayrıca Kars, Yalova, Malatya, Muş ve Hakkari olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.
Bu depremlerin en büyüğü ise 3,2 şiddetinde gerçekleşti
En yüksek deprem ise Belencik Sarıkamış' merkezli Kars ilimizde görüldü.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre ayrıca Kars, Yalova, Malatya, Muş ve Hakkari olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.
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|11
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|10
|18
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|18
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|16
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|11
|11
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|11
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|9
|9
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|10
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|10
|7
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|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
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|10
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|10
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|18
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|16
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|14
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|10
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|10
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|6
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|9
|5
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|9
|4
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|10
|1
|Takımlar
|O
|P
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|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
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|17
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|9
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|11
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|14
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