Deprem mi oldu? 30 Kasım 2020 meydana gelen depremler listesi

Son dakika bilgisine göre bugün saat 12:00'ye kadar 24 deprem meydana geldi.

Bu depremlerin en büyüğü ise 3,2 şiddetinde gerçekleşti

En yüksek deprem ise Belencik Sarıkamış' merkezli Kars ilimizde görüldü.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre ayrıca Kars, Yalova, Malatya, Muş ve Hakkari olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde artçı sarsıntılar meydana geldi.



