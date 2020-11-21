Deprem mi oldu? 21 Kasım 2020 son depremler

Son dakika depremler listesini Kandilli ve AFAD'ın güncellenmesiyle 21 Kasım 2020 verileri ortaya çıktı. Bu bilgilere göre HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI) 'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ve Kandilli Verilerini güncellemesi sonucu 21 Kasım günü gün boyunca 67 deprem olduğu görüldü. Bu depremlerden toplam 6 tanesi 3 ve üzerinde büyüklüğünde gerçekleşti.

Yaşanan sarsıntılar ardından panikleyen birçok vatandaş başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarında ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularını araştırıyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler…

İzmir depremi sonrası bir süredir aktif olan Ege fayında irili ufaklı artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. 21 Kasım 2020 Cumartesi günü gün boyunca Ege bölgesinde yaşanan toplam deprem 67 adet sayılırken bunlardan 3 tanesi 3 ve üzerinde şiddetinde gerçekleşti.

Marmara'da meydana gelen ufak sarsıntılar sonrası gözler AFAD ve Kandilli verilerine çevrildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Bölgesi'nde deprem olmadı

