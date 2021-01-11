Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler

Bugüne kadar on binlerce kayıp verdiğimiz deprem, ülkemiz için en fazla tehlike arzeden doğal afetlerden biridi.

Bu nedenle deprem sonrası ilk 72 saat oldukça önemli.

Çünkü yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların giderileceği bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Deprem sonrası yardım ekiplerinin bölgeye gelmesi zaman alacaktır.

Bu nedenle ekipler ulaşana kadar vatandaşlar acil ihtiyaçlarını sağlamak ve değerli evrakları saklayacakları bir afet ve acil durum çantasının hazırlaması gerekiyor.

Çünkü Afet ve Acil Durum Çantası hayati öneme sahip.

*Deprem gibi nerede ne zaman meydana geleceği belli olmayan afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlanmalı.

*Deprem çantasında evde yaşayan bebekler, yaşlılar, engelliler ve varsa evcil hayvanlarınız için birinci derecede gerekli ihtiyaçlar, bulunmalıdır.

*Deprem çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

*Afet ve Acil Durum Çantası gerek evde gerek sınıflarda kolay ulaşabileceği bir yerde saklanmalıdır.

*Bebek çocuk ve engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı gerekenler mutlaka çantada bulunmalı.

* Deprem çantasında bulunması gerekli en önemli malzemelerden ilki su olacaktır. Dahası her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

* Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalar, konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu gibi ürünlerde mutlaka çantanızda bulunmalı.

Deprem çantasında özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.

Deprem sonrası karanlıkta olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu nedenle deprem çantasınız çevrenizi aydınlatacak el feneri bulundurun.

İç çamaşırıÇorapYağmurlukİklime uygun giysiler

Deprem çantanızda bazı evraklar mutlaka bulunmalı. Bunlar ise...

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)Tapu, sigorta, ruhsat belgeleriZorunlu Deprem PoliçesiDiplomalarPasaport, banka cüzdanı vb.Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Sabun ve DezenfektanlarDiş fırçası ve macunuIslak mendilTuvalet kâğıdıHijyenik ped

ParaAyakkabıTuvalet kağıdıİlk yardım çantasıUyku tulumu veya battaniyeÇakı, düdük, küçük makasKâğıt, kalemPilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)Çok amaçlı çakıIslak mendilYağmurlukÇakmakÇadır Battaniye

