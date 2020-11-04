Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Genel Kurulu'nda Deprem Araştırma Komisyonu'na AK Parti'den 11, CHP'den 5, İYİ Parti, HDP ve MHP'den 2'şer milletvekili üye olarak seçildi.

Araştırma Komisyonu üyeleri şöyle:

AKP: Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz.

CHP: Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu.

İYİ Parti; İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar.

MHP: Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İstanbul Milletvekili Cemal Çetin.

HDP: İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık.

