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Denizlispor’dan Prosinecki kararı!
Denizlispor'da geleceği tartışılan teknik direktör Robert Prosinecki için karar verildi.
GÜNDEM 13.11.2020, 14:51
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7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Denizlispor’da teknik direktör Robert Prosinecki’nin geleceği tartışma konusu olmuştu. Başkan Ali Çetin bu tartışmalara son noktayı koydu…
Başkan Çetin milli aradan sonra Gaziantep FK maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Teknik direktörümüz Robert Prosinecki ile yolumuza devam ediyoruz. Milli arayı iyi değerlendirip yükselişe geçeceğimize inanıyoruz" dedi.
Denizlispor, 2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamadı. Sezonun geride kalan kısmında 7 maça çıkan Ege ekibi sadece 1 galibiyet alabildi. 2 kez rakipleriyle berabere kalan ve 4 maçta ise mağlup olan Denizlispor, 5 puan topladı. 5 puan ile 19. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 5 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.
Alacağı sonuçlar ile çıkışa geçmek isteyen Denizlispor, milli aranın ardından Gaziantep FK ile karşılaşacak. 21 Kasım Cumartesi günü Denizli’de oynanacak olan maçın başlama saati 16.00.
Başkan Çetin milli aradan sonra Gaziantep FK maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Teknik direktörümüz Robert Prosinecki ile yolumuza devam ediyoruz. Milli arayı iyi değerlendirip yükselişe geçeceğimize inanıyoruz" dedi.
Denizlispor, 2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamadı. Sezonun geride kalan kısmında 7 maça çıkan Ege ekibi sadece 1 galibiyet alabildi. 2 kez rakipleriyle berabere kalan ve 4 maçta ise mağlup olan Denizlispor, 5 puan topladı. 5 puan ile 19. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 5 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.
Alacağı sonuçlar ile çıkışa geçmek isteyen Denizlispor, milli aranın ardından Gaziantep FK ile karşılaşacak. 21 Kasım Cumartesi günü Denizli’de oynanacak olan maçın başlama saati 16.00.
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