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Denizlispor'dan flaş açıkama: 2 puanımız çalınmıştır!
Denizlispor Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında konuk oldukları Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'a tepki gösterdi
GÜNDEM 10.01.2021, 20:36
Denizlispor Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında konuk oldukları Çaykur Rizespor maçının hakemi Volkan Bayarslan'a tepki gösterdi ve çok sert bir açıklama yayımladı. Rizespor'un golünde Mustafa Yumlu'ya faul yapıldığın belirtildiği açıklamada "Türk futbolunda adaletin olmadığının göstergesi olan bu pozisyon ile çok önemli 2 puanımız çalınmıştır. Yönetim olarak acil bir toplantı düzenleyecek ve önemli kararlar alacağız. Bu kararlar bugüne kadar verilmiş en büyük tepki olacaktır." denildi.
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