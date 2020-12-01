Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşım! Flaş gönderme
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Denizlispor, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımla dikkat çekti.
GÜNDEM 01.12.2020, 23:58
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Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Denizlispor, resmi hesabından olay bir paylaşım yaptı.
Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Denizlispor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla rakibini kızdıracak.
Denizlispor resmi hesabından yapılan paylaşımda, 2005-2006 sezonunda 1-1 berabere biten ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçın görüntüleri paylaşılıp "Hatırla" notu düşüldü.
Şampiyonluğu son maça taşıyan sarı lacivertliler, saha olaylarının damga vurduğu ve 16 dakika uzayan maçta Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.
Denizlispor, gelen tepkiler üzerine daha sonra sosyal medyada yayımladığı paylaşımı sildi.
Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Denizlispor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla rakibini kızdıracak.
Denizlispor resmi hesabından yapılan paylaşımda, 2005-2006 sezonunda 1-1 berabere biten ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçın görüntüleri paylaşılıp "Hatırla" notu düşüldü.
Şampiyonluğu son maça taşıyan sarı lacivertliler, saha olaylarının damga vurduğu ve 16 dakika uzayan maçta Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.
Denizlispor, gelen tepkiler üzerine daha sonra sosyal medyada yayımladığı paylaşımı sildi.
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