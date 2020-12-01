Son Dakika
Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak 2006 paylaşımı
Süper Lig'de pazar akşamı kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Denizlispor, sosyal medyadan yaptığı paylaşım çok konuşulacak.
GÜNDEM 01.12.2020, 20:18
1
Denizlispor'un resmi hesabından yapılan paylaşımda 1-1 berabere biten 2005/2006 sezonunun son maçı hatırlatıldı ve Fenerbahçe'ye "Hatırla" mesajı verildi.
Pazar akşamı kendi sahasında Sarı Lacivertliler'i ağırlayacak olan Yeşil Siyahlılar, 2005/2006 sezonunun son haftasında oynanan ve 1-1'lik skorla Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesine sebep olan maçın görüntülerini paylaştı.
O günkü maçta Mustafa Keçeli Denizlispor'u 1-0 öne geçiren golü atmış, 89'da ise Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye beraberliği getirmişti. Taraftar olayları nedeniyle sürekli kesilen ve tam 16 dakika uzayan maç tarihe geçmesinin yanında Fenerbahçelilerin de büyük tepkisini çekmişti. Hakem Selçuk Dereli de maçı devam ettirdiği için yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.
Pazar akşamı kendi sahasında Sarı Lacivertliler'i ağırlayacak olan Yeşil Siyahlılar, 2005/2006 sezonunun son haftasında oynanan ve 1-1'lik skorla Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesine sebep olan maçın görüntülerini paylaştı.
O günkü maçta Mustafa Keçeli Denizlispor'u 1-0 öne geçiren golü atmış, 89'da ise Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye beraberliği getirmişti. Taraftar olayları nedeniyle sürekli kesilen ve tam 16 dakika uzayan maç tarihe geçmesinin yanında Fenerbahçelilerin de büyük tepkisini çekmişti. Hakem Selçuk Dereli de maçı devam ettirdiği için yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü