Denizlispor'dan Apostolos Vellios hamlesi!

Süper Lig'in son sırasında bulunan Denizlispor, küme düşme hattından kurtulabilmek için Ocak ayında kadrosunu Hasan Ayaroğlu, Görkem Can, Kubilay Aktaş, Ali Yavuz Kol, Ayman Ben Mohamed, Ahmed Yasin ve Mix Diskerud gibi isimlerle güçlendirmişti. Santrfor mevkiine de takviye yapmak isteyen Horoz'un gündemine transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir isim geldi.

İtalya'da yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Yeşil Siyahlılar'ın Serie B ekiplerinden Ascoli'de forma giyen Yunan golcü Apostolos Vellios'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu yazdı. Bu sezon sekiz maçta gol ya da asist üretemeyen 29 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise büyük merak konusu.

