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Denizlispor'dan 7 maç sonra gelen galibiyet...
Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 7 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
GÜNDEM 31.01.2021, 18:45
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Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
İki Ege ekibinin mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Denizlispor'a galibiyeti getiren goller 41. dakikada Recep Niyaz ve 79. dakikada Muris Mesanovic'den geldi. Göztepe'nin maçtaki tek golünü 69. dakikada Marko Mihojevic kaydetti.
Bu sonuçla ligde üst üste 7 maçtır kazanamayan Denizlispor bu galibiyetle puanını 17 yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'a mağlup olan Göztepe, bu maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 25 puanda kaldı.
İki Ege ekibinin mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Denizlispor'a galibiyeti getiren goller 41. dakikada Recep Niyaz ve 79. dakikada Muris Mesanovic'den geldi. Göztepe'nin maçtaki tek golünü 69. dakikada Marko Mihojevic kaydetti.
Bu sonuçla ligde üst üste 7 maçtır kazanamayan Denizlispor bu galibiyetle puanını 17 yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'a mağlup olan Göztepe, bu maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 25 puanda kaldı.
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