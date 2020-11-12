Denizlispor'da Yusuf Şimşek sesleri!

Süper Lig'de yedi maç sonunda toplayabildiği beş puanla 20'nci sıraya demir atan Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki'nin koltuğu sallanıyor. Yeşil Siyahlılar'ın sezon başında göreve getirdiği Hırvat teknik adamı üst üste alınan başarısız sonuçların ardından takımdan göndermenin yollarını aradığı öğrenildi.

Taraflar arasında yürütülen fesih görüşmelerinde şu an için en ciddi problemse Prosinecki'nin 550 bin eurlok tazminatı olarak görülüyor. Asist Analiz'den Kartal Yiğit'in haberine göre Denizlispor, bu sorunun çözülmesi hâlinde 51 yaşındaki hocayla yollarını ayırarak Yusuf Şimşek ile masaya oturacak.

Şimşek, Denizlispor'da daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapmıştı.

