Denizlispor'da Rumen kaleci Pantilimon coşkusu

Yeşil-siyahlı ekiple 3 maça çıkıp kalesinde 1 gol gören deneyimli file bekçisi teknik ekibin ve camianın güvenini kazandı. İngiltere'nin Nottingham Forest takımından gelen 33 yaşındaki eldiven golsüz sona eren Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-0 kaybedilen Fraport Tav Antalyaspor maçlarında 90'ar dakika oynadı. Özellikle Konyaspor maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ipten alan Pantilimon kalitesini gösterdi.

Öte yandan Ege ekibine geçen hafta sonu oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası flaş röportaja belirlenen 5 kişilik oyuncu listesinden sadece 2 futbolcunun katılması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 150 bin lira para cezası verildi.

