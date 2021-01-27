Denizlispor'da flaş gelişme! Üç oyuncu kadro dışı

Süper Lig’in ilk devresinde oldukça kötü bir performans ortaya koyan ve puan tablosnunun dibine demir atan Yukatel Denizlispor’da 3 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı.

DHA’nın haberine göre; Zakarya Bergdich, Mathieu Dossevi ve Federico Varela, Yukatel Denizlispor'un A Takım kadrosundan çıkarıldı. Kulüp Yönetimi, 3 futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

BEKLENEN VERİM ALINAMADI

Yukatel Denizlispor 'da takım kadrosundan çıkartılan üç oyuncu, 2020/2021 sezonunun geride kalan bölümünde istenen katkıyı veremedi. 17 maçta görev yapan Zakarya Bergdich ve 8'er karşılaşmada forma giyen Mathieu Dossevi ile Federico Varela, yeşil-siyahlı ekip adına skor katkısı ise sağlayamadı.

DENİZLİSPOR, PUAN TABLOSUNUN SON SIRASINDA YER ALIYOR

200/2021 sezonunun geride kalan 20 haftasında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Denizlispor, 14 puan toplayarak Süper Lig’in son sırasından kurtulamadı.

