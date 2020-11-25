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Denizlispor Yusuf Şimşek anlaştı mı?

Denizlispor'da teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ismi konuşuluyor.

GÜNDEM 25.11.2020, 20:06
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Denizlispor Yusuf Şimşek anlaştı mı?
Turgutluspor'a yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Denizlispor'da teknik direktörülük koltuğu için Yusuf Şimşek'in ismi konuşuluyor.
Teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da, kulübün önde gelenleri tarafından ortaya atılan “Camiadan yetişmiş biri hoca olsun” fikri öne çıkmaya başladı. Yusuf Şimşek ismi ilk ortaya atılan isimlerden biri. Denizlispor'a uzun süre hizmet veren Yusuf Şimşek’in ise gelecek teklife sıcsak baktığı öğrenildi.
Öte yandan 45 yaşındaki teknik adam, en son Balıkesirspor’u çalıştırmıştı.
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