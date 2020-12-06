Reklam

Son Dakika

Denizli'de gülen taraf Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan ve kalesinde bir penaltı gören Fenerbahçe sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

GÜNDEM 06.12.2020, 22:01
1
Denizli'de gülen taraf Fenerbahçe
Yukatel Denizlispor sahaya Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega ilk 11'iyle çıktı.
Teknik direktör Erol Bulut ise Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Pelkas, Sosa, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Cisse ilk 11'ine şans verdi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi pasını Cisse'ye aktardı ve tecrübeli golcünün vuruşunda top ağlarla buluştu.
Sarı lacivertliler 21. dakikada gole çok yaklaştı. Caner Erkin'in ortasında kaleye paralel giden topa müsait durumdaki Pelkas ve  Cisse dokunamadı.
40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Gökhan Gönül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Fenerbahçe bu golden 2 dakikada sonra fileleri tekrar havalandırdı. Sosa'ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafayla aktardığı topu Tisserand filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır damga vurdu.
Mesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Serdar Aziz'in koluna çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını işaret etti. VAR incelemesinin ardından hakeme itirazda bulunan ve sarı kart gören Serdar Aziz, penaltı kararının ardından ikinci sarı kartını gördü. Sarı-lacivertliler 54. dakikada 10 kişi kaldı. Bu pozisyonda Altay Bayındır sahneye çıktı. Genç kaleci penaltıda köşeyi bildi ve gole izin vermedi.
Altay Bayındır penaltının ardından 1 dakika içinde kalesine gelen üst üste 2 pozisyonu da savuşturmayı başardı.
Karşılaşmanın 77. dakikasında etkili gelen Denizlispor bir kez daha Altay Bayındır'a takıldı.
80. dakikada ev sahibi gole çok yaklaştı. Bergdich'in ortasına Mesanovic kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top auta çıktı.
Mücadelenin 89. dakikasında Rodellaga ile Altay Bayındır arasındaki ikili mücadelenin ardından hakem penaltı noktasını işaret etti. Ancak VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen Ali Palabıyık penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Denizli'den 3 puanla ayrılan Fenerbahçe puanını 23'e çıkardı. Denizlispor ise 6 puanda kaldı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Karagümrük 11 17
6. Göztepe 10 15
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Malatyaspor 10 13
12. Antalyaspor 11 13
13. Rizespor 10 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Hatayspor 8 12
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 10 9
18. Kayserispor 10 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 12 24
2. Altınordu 12 23
3. Adana Demirspor 11 21
4. Tuzlaspor 11 21
5. Samsunspor 11 20
6. Giresunspor 12 20
7. İstanbulspor 11 18
8. Altay 11 17
9. Bursaspor 12 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Menemen Belediyespor 11 13
12. Ümraniye 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Adanaspor 9 12
15. Bandırmaspor 12 12
16. Boluspor 11 10
17. Ankaraspor 11 8
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Chelsea 11 22
3. Leicester City 11 21
4. Liverpool 10 21
5. M. United 10 19
6. Man City 10 18
7. West Ham 11 17
8. Southampton 10 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 10 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 11 24
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Athletic Bilbao 11 13
12. Eibar 11 13
13. Deportivo Alaves 11 13
14. Getafe 11 13
15. Celta de Vigo 12 13
16. Valencia 11 12
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8