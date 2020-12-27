Denizli'de gülen taraf Ankaragücü

Ev sahibi ekip Denizlispor karşılaşmaya Hüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Varela, Özer Özdemir, Aissati, Rodallega ilk 11'iyle başladı.

Başkent ekibi Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dal ise Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca, Endri Çekiçi, Paintsil, Bolingi 11'ini sahaya sürdü.

Karşılaşmanın 21. dakikasında MKE Ankaragücü 1-0 öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Atakan Çankaya fileleri havalandırdı.

İlk yarının sonucunu belirleyen gol 45. dakikada geldi. MKE Ankaragücü'nde Kitsiou'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Lukasik, takımının 2. golünü kaydetti ve skoru 2-0'a taşıdı.

Mücadelenin 76. dakikasında Ankaragücü 3. gole çok yaklaştı. Köşe vuruşunda arka direkte yükselen Voca'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Yukatel Denizlispor'u umutlandıran gol 80. dakikada geldi.Mesanovic'in ortasına kale ağzında gelişine vuran Recep Niyaz skoru 2-1'e taşıdı.

90+4'te Denizlispor beraberlik golüne çok yaklaştı. Kale ağzında şut şansı bulan Mustafa Yumlu golü bulamadı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Ankaragücü son 5 maçta 3. galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti. Yukatel Denizlispor 2 maç aranın ardından mağlup oldu ve haftayı 12 puanla kapattı.

