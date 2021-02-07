Denizli'de gol var kazanan yok: Antalya'nın yenilmezlik serisi...
Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
GÜNDEM 07.02.2021, 19:40
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Denizlispor'un golü 14. dakikada Rodallega'dan gelirken Antalyaspor'un golünü 73. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 2 maça çıkan Denizlispor 18, üst üste ikinci beraberliğini alan Fraport TAV Antalyaspor ise 31 puana yükseldi.
Denizlispor'un golü 14. dakikada Rodallega'dan gelirken Antalyaspor'un golünü 73. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 2 maça çıkan Denizlispor 18, üst üste ikinci beraberliğini alan Fraport TAV Antalyaspor ise 31 puana yükseldi.
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