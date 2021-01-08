Denizli depremi konusunda bir uyarı da Naci Görür'den geldi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Denizli'de sabah saatlerinde yaşanan depremler üzerinden yetkilileri uyardı.

Denizli'nin aktif faylar üzerinde olduğunu ve kentsel dönüşüm kapsamında gerekli adımların atılması için yetkilileri uyaran Görür, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Sabah Denizli/Irlıganlı’da 4.1’lik deprem oldu. Bu kentimiz Gediz ve B. Menderes graben sistemlerinin kesiştiği yerde. Dolayısıyla ciddi aktif fayların üzerinde. Bu kentimiz de öncelikle deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı."

Arkadaşlar sabah Denizli/Irlıganlı’da 4.1’lik deprem oldu. Bu kentimiz Gediz ve B. Menderes graben sistemlerinin kesiştiği yerde. Dolayısıyla ciddi aktif fayların üzerinde. Bu kentimiz de öncelikle deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı. Sevgiyle pic.twitter.com/GXaopa5Qz5

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 8, 2021



Arkadaşlar sabah Denizli/Irlıganlı’da 4.1’lik deprem oldu. Bu kentimiz Gediz ve B. Menderes graben sistemlerinin kesiştiği yerde. Dolayısıyla ciddi aktif fayların üzerinde. Bu kentimiz de öncelikle deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı. Sevgiyle pic.twitter.com/GXaopa5Qz5 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 8, 2021 pushfn('ads');

