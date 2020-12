Denizden nehre özgür Filistin yolunda HAMAS 33 yaşında!

Filistin’in nehirden denize tamamen özgürleştirilmesi ve Siyonizm mikrobunun yeryüzünden silinmesi yolunda kararlı adımlarla yürüyen HAMAS, Şeyh Ahmed Yasin, Dr. Abdülaziz Er Rantisi, Dr. Mahmud Ez Zehhar ve İhvan-ı Müslimin liderleri tarafından kuruldu. Birinci intifadanın başlamasından altı gün sonra yani 14 Aralık 1987 tarihinde kuruluşu ilan edilen HAMAS, Filistin direniş tarihinin önemli sayfalarını oluşturdu. HAMAS, Filistin topraklarında İslami bir mücadele ortaya koyarken işgalci İsrail rejiminin de korkulu rüyası oldu.



Kurulduğu günden bu yana Filistin direnişinin en önemli aktörleri arasında yer alan HAMAS hareketi İsrail rejiminin hedefinde yer aldı. HAMAS’ın faaliyetlerini engellemekte oldukça zorlanan İsrail rejimi, HAMAS’ın gücünü kaybetmesi ve yenilmesi için her yolu denedi. Bu bağlamda HAMAS hareketinin liderlerini hedef alan işgalci İsrail güçleri, Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz Er Rantisi, Yahya Ayyaş gibi çok sayıda HAMAS liderini şehit etti. İsrail rejiminin şehit ettiği isimler direniş tarihine ismini altın harflerle yazdırırken İslam uğrunda akan kanlar direnişin daha da güçlenmesini sağladı. Zira Kudüs uğruna şehadete erişen isimlerden olan Fethi Şikaki’nin dediği gibi lideri şehit olmuş bir hareket kesinlikle yenilmezdi.



Sırasıyla Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz Er Rantisi, Halid Meşal ve İsmail Heniyye’nin liderliğinde olan HAMAS hareketi, İsrail rejiminin unutulmaz acılar yaşamasını sağladı. Bu bağlamda HAMAS, kurulduğu günden bu yana İsrail rejimine karşı şanlı bir direniş gerçekleştirdi. Kısıtlı maddi imkânlara karşın her savaşta İsrail rejimine diz çöktüren HAMAS, son unutulmaz saldırısını iki sene önce gerçekleştirmişti. 2018 yılının Kasım ayında Cibaliya’nın doğusunda Siyonist İsrail rejimi askerlerini taşıyan otobüsü vuran HAMAS, çok sayıda işgalci Siyonist’i öldürmüştü. Siyonist askerleri taşıyan otobüsün alevler içinde kaldığı görüntü zihinlerdeki yerini korurken işgalci İsrail rejimi saldırıyı itiraf etmiş fakat ölü sayısını gizlemişti.



Filistin mücahedesinin günümüzdeki en önemli hareketlerin başında gelen HAMAS hareketi, 2006 yılında gerçekleştirilen seçimde aldığı oylarla iktidara gelmiş ve İsmail Heniyye başkanlığında hükümeti kurmuştu. HAMAS’ın siyasal arenadaki önemli zaferine karşın ABD, AB ve İsrail rejimi seçim sonuçlarını tanımamıştı. Öte yandan İsrail rejimi, HAMAS’ın söz konusu zaferinin ardından Gazze’ye abluka uygulamaya başlamıştı. Yıllardır ablukaya maruz kalan Gazze halkının HAMAS’a olan desteğini sürdürmesi İsrail’in tadacağı nihai yenilginin müjdecisi olarak duruyor.



İşgalci İsrail rejimi karşısında nice şehit kazanan ve çok sayıda mensubu gazi olan HAMAS hareketinin dört duvar arasında kalan mensupları da bulunuyor. İsrail zindanlarında çok sayıda mücahidi olan HAMAS hareketi, Filistin’in yanı sıra esirlerin özgürlüğe kavuşması için de çaba harcıyor. Bu bağlamda geçmişte İsrail askerini esir alan ve bu sayede esir takası gerçekleştiren HAMAS’ın halihazırda da elinde esir İsrail rejimi askeri olduğu ifade ediliyor.



14 Aralık 1987 tarihinde kurulan ve içerisinde bulunduğumuz günlerde 33. yılını kutlayan HAMAS hareketinden bu yılki etkinliklere dair açıklamada bulunuldu. Pazar günü Şeyh Ahmed Yasin’in evinin önünde kutlamalara başlayan HAMAS, bu yılki etkinliklerin “Filistin Uhdetu’l-Ahrar (Filistin Özgürlerin Taahhüdü)” başlığıyla düzenleneceğini duyurdu. Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan HAMAS liderlerinden Nesim Yasin, “Filistin davasına karşı komploların arttığı, Müslüman ve Arap toplumların kültürlerinin ve pusulalarının yönünün değiştirilmesi planı çerçevesinde Siyonist düşmanla ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin ilerleme kaydettiği bu zor şartlarda 33. yıl münasebetiyle ‘Filistin Özgürlerin Taahhüdü’ sloganının haykırılmasına karar verilmiştir. Ümmetimiz büyüktür ve asla zulmü kabul etmez” ifadelerini kullandı.



HAMAS Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Millî Gazete aracılığıyla tüm Müslümanlara önemli çağrılarda bulundu. HAMAS’ın ümmetin umudu olarak görev yaptığını ve umut ışığı konumunda olduğunu söyleyen Ebu Zuhri, ümmetin Filistin ve Kudüs için yeniden bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirtti. Filistin’in ümmetin davası olduğunu aktaran HAMAS Sözcüsü, “Filistin ümmetin davasıdır ve büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Filistin davası, tasfiye planları ile yok etme planları ile karşı karşıya. Çok tehlikeli günlerden geçiyoruz. Ümmetin önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz. İsrail ile sözde normalleşme planlarına karşı durulmasını istiyoruz ve bu konuda çağrı yapıyoruz. İsrail ile normalleşmek Filistin’e yönelik ciddi bir ihanettir. Bu anlaşmalarla birlikte İsrail daha rahat ve daha vahşi suç işleyecek. Ümmeti, İsrail ile normalleşme yapan hükümetlerin bu adımlardan vazgeçmesi için baskı yapmaya çağırıyoruz. Tüm Müslümanları siyasi, maddi, manevi ve medya noktalarda Filistin’e destek vermeye çağırıyoruz” dedi.



Hâlihazırda 33 yaşına giren HAMAS hareketinin sahip olduğu ilkelerden vazgeçmemesi ve tavizsiz bir şekilde mücadelesini sürdürmesi son derece önem arz ediyor. İsrail rejimini tanımayı reddeden HAMAS, Filistin topraklarının tamamının İsrail’den kurtarılmasını amaçlıyor. Siyonizm mikrobunun karşısında destansı bir mücadele veren HAMAS, Filistin’in nehirden denize özgürleştirilmesi için mücahede ediyor. Bu bağlamda HAMAS’ın İsrail ile olan mücadelesinin bir toprak mücadelesinden öte bir var oluş mücadelesi olarak görülmesi gerekiyor.



HAMAS’ın kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla gazetemize açıklamalarda bulunan Sami Ebu Zuhri, işgalci İsrail rejimine de net bir mesaj verdi. İşgalcilerden korkmadıklarını ve direnişin eskisinden daha iyi durumda olduğunu kaydeden HAMAS Sözcüsü Ebu Zuhri, “Biz işgalcilerden hiç korkmuyoruz, korkacak bir durum yok. Çok büyük savaşlarda karşı karşıya geldik onlarla. Büyük saldırılar düzenlediler. F-16’larla saldırdılar bize. Direnişi kırmayı denediler ama başarılı olamadılar. Her şeye rağmen işgale karşı durduk, gereken yanıtları vermeye çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Biz işgalcilerin tehditlerinden hiç korkmuyoruz, endişe de etmiyoruz. Direniş gücümüz eskisinden daha iyi durumda. Direnişin işgale vereceği yanıtlar var. Direniş ruhuyla direnmeye devam ediyoruz. Bu ruh bugüne kadar başarılı bir şekilde işgale karşı durdu, durmaya da devam edecek. Direnişin gücüne inanmış durumdayız. Direniş son savaşlara göre daha güçlü bir halde” ifadelerini kullandı.



Çeyrek asrı aşkın bir süredir İsrail’e karşı onur mücadelesi veren HAMAS hareketinden Millî Gazete’ye özel açıklamalar geldi. HAMAS Sözcüsü Sami Ebu Zuhri gazetemize yapmış olduğu açıklamalarda geçmişten günümüze HAMAS hareketini değerlendirerek, “HAMAS hareketi kurulduğu günden bu yana Filistin’in özgürlüğü yolunda çok önemli adımlar attı. Direniş, Filistin halkının ruhu ve kültürü haline geldi. Bu doğrultuda biliyorsunuz, Gazze direniş yoluyla özgürlüğüne kavuşmuştu. Filistin’in tamamının özgürleştirilmesi yolunda Gazze stratejik bir nokta oldu. Gazze bugün direnişin temelini oluşturuyor” diye konuştu. Filistin’in tamamı özgürleşene dek direnişe devam edeceklerini kaydeden Ebu Zuhri sözlerini, “Süreç içerisinde işgale ve Gazze’ye yönelik saldırılara güzel cevap verildi. İsrail çok büyük kayıplar yaşadı. Ayrıca HAMAS hareketi siyasi açıdan bir kale gibi oldu, geçilmez bir kale. HAMAS, Filistin mücadelesini tasfiye etmek isteyenlere karşı geçilmez bir hat oluşturdu” ifadeleri ile sürdürdü.