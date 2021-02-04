Denizden gelen mucize! Balık yağının inanılmaz faydaları...

Uzmanların beyin gıdası olarak da tanımladığı balık yağı isminden de anlaşıldığı gibi balık dokusundan elde edilen hayvansal bir yağdır.

İçeriğinde bol miktarda omega 3 yağ asidi bir başka deyişler alfa linoleik asit, D vitamini ve DHA bulunur.

Genellikle ringa balığı, ton balığı, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıkların dokularından elde edilir.

Özellikle çocuklarda olmak üzere birçok durumda gıda takviyesi olarak kullanılabilen hayvansal bir yağdır. Kalitesi elde edildiği balık cinsi ile ilgilidir.

Omega3 vücudun ihtiyaç duyduğu maddeler arasında yer alır. Vücutta üretilememesi yanında vücutta depolanması da mümkün değildir. Bu nedenle balık yağının düzenli şekilde kullanılması önerilir. Genellikle sıvı, kapsül veya tablet formlarındadır.

Omega-3 yağ asitleri vücuda alınması gereken çoklu doymamış yapıda bulunan temel yağlar arasındadır. Ve vitamin F olarak da adlandırılır. Kullanımı özellikle gençler, çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarında önerilir. Ülkemizde balık tüketimi yeterli olmadığı için, özel bir yan etki görülmediği sürece kullanımında sakınca yoktur..

Omega-3 yağ asidi çeşitleri arasında en önemli olanları GLA (gamma linolenic asit), ALA (alfa linolenik asit), DHA (dokosahekssaenoik asit) ve EPA (eikosapentaenoik asit)'dır.

Balık yağının olumlu etkiler arasında, çeşitli kalp rahatsızlıkları, kolesterol seviyelerindeki bozukluk, depresyon durumu, bazı anksiyete bozuklukları, özellikle çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çoğunlukla çevresel faktörlere bağlı olarak zayıflamış bağışıklık sistemi, farklı türdeki kanserler, diyabet rahatsızlığı, iltihaplanma durumları, eklem iltihabı, iltihabi bağırsak sendromu, AIDS, Alzheimer, gözde bulunan bazı bozukluklar, göze bağlı olan sarı nokta hastalığı, gözde oluşan kuruluk durumları ve midede karşılaşılan ülser tedavilerine yardımcı olarak kullanılması sayılabilir.

Balık yağı hamilelerdeki düşük riskini azaltır ve sağlıklı bir hamilelik geçirmeyi sağlar.

Hamilelik ve emzirme döneminde alınan DHA, bebeğinizin zeka gelişimine ve göz sağlığına önemli ölçüde yarar sağlar.

Omega-3 özellikle, kanda bulunan bir yağ türü olan Trigliserid’in yüksekliğini düşürmede ve halk arasında iyi kolesterol adı verilen HDL düzeyini arttırmada etkili oluyor. Dolayısıyla Kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili riskleri azaltmada da olumlu etkisi görülebiliyor.

Omega-3 Kalp sağlığının yanı sıra kansere karşı koruma sağlar. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve beyin, retina, sperm, cilt hücrelerini yeniler.

Omega-3 yetişkin insanlarda dikkati ve konsantrasyonu artırıyor. Depresyon tedavisini destekliyor ve hatta Alzheimer hastalığı riskini azalttığı da belirtiliyor..

Kas-iskelet sistemi için de faydaları çok olan Omega-3, kalsiyumun kemiklerde toplanmasına destek olduğu gibi eklem iltihabına neden olabilen enzimlerin aktivitesinin azaltılmasında da önemli rol oynuyor. Gözlerde yaşa bağlı gelişmekte olan sarı nokta hasarlarını da azaltıyor. Uzmanlar tüm bunların dışında, menopoz dönemindeki kadınlar için de oldukça yararlı olduğunun altını çiziyor.

Balık yağı kilo alımına neden olmaz hatta kilo vermek isteyen kişilerin de balık yağını takviye olarak kullanması önerilir.

Balık yağı içeriğinde yüksek oranda bulunan Omega-3 yağ asitleri aynı zamanda ağrıyı ve bir bölgede oluşan şişliği azaltmaya yardımcı olur.

Omega 3 yağ asidi takviyesi kullanmak, karaciğerinizdeki fazla yağdan kurtulmanıza destek olur.

Balık yağı gibi omega 3 takviyesi almak, depresyon ve kaygıya dair şikayetleri azaltmaya yardımcıdır.

Omega-3'ler, romatoid artrit gibi bazı hastalıkların belirtilerini hafifletir. Ayrıca adet ağrısını hafifletmede de etkisi görülmüştür.

Hiperaktivitesi olan çocuklarda, omega 3 takviyeleri farklı türde semptomları önemli ölçüde azaltır.

Omega 3'ler çocuklarda ve genç yetişkinlerde astımın önlenmesinde de fayda gösterir.

Bazı çalışmalar, daha yüksek oranda omega 3 alımının, Alzheimer hastalığını önlediği ve bunama riskini azalttığını gösterir.

