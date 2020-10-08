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Denizde korkunç anlar! Köpekbalığından son anda kurtuldu

Avusturalyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson okyanusta sörf denemesi yaptığı sırada ölümle burun buruna geldi. Köpek balığı tarafından takip edilen Wilkinson ölümden son anda kurtuldu..

GÜNDEM 08.10.2020, 14:27
Denizde korkunç anlar! Köpekbalığından son anda kurtuldu
Yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı, bölgede keşif yapan drone sayesinde fark edildi.
Avusturyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson, Ballina sahili açıklarında sörf denemesi yaptığı sırada köpek balığı tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu.
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